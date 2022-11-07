Здание железнодорожного техникума продается в Нижнем Тагиле

В здании два этажа. Общая площадь бывшего техникума составляет порядка 1630 «квадратов». Кирпичное здание находится по адресу: Свердлова, 25. Сооружению уже 81 год.
Как рассказал директор Нижнетагильского ж/д техникума, раньше в строении находилось училище. Позднее объект передали в оперативное управление НТЖТ, однако там никого не обучали. Ученики посещали занятия в корпусах на улицах Балакинская, 2а и Проезжая, 21.
Также по словам директора, учреждению здание досталось уже в аварийном состоянии. При этом они его не использовали никогда.
Не проходят ни обучающие процессы, ничего. Как показала экспертиза, его уже невозможно восстановить, там плиты перекрытия все рухнули, — рассказала ИА «Все Новости» директор НТЖТ Анна Пастух.
Подать заявки на участие в торгах для покупки здания можно в срок до 7 декабря. Также от претендента на покупку потребуется внести задаток в размере 542 тысячи рублей. Сами торги пройдут в областном центре 9 декабря.