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Здание железнодорожного техникума продается в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле продается здание железнодорожного техникума

В Нижнем Тагиле выставлено на продажу здание учебного корпуса железнодорожного техникума. Данные об аукционе опубликованы на портале Фонда имущества Свердловской области. Начальная стоимость помещений — 1 млн 355 тысяч рублей.

В здании два этажа. Общая площадь бывшего техникума составляет порядка 1630 «квадратов». Кирпичное здание находится по адресу: Свердлова, 25. Сооружению уже 81 год.

Как рассказал директор Нижнетагильского ж/д техникума, раньше в строении находилось училище. Позднее объект передали в оперативное управление НТЖТ, однако там никого не обучали. Ученики посещали занятия в корпусах на улицах Балакинская, 2а и Проезжая, 21.

Также по словам директора, учреждению здание досталось уже в аварийном состоянии. При этом они его не использовали никогда.

Не проходят ни обучающие процессы, ничего. Как показала экспертиза, его уже невозможно восстановить, там плиты перекрытия все рухнули, — рассказала ИА «Все Новости» директор НТЖТ Анна Пастух.
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Подать заявки на участие в торгах для покупки здания можно в срок до 7 декабря. Также от претендента на покупку потребуется внести задаток в размере 542 тысячи рублей. Сами торги пройдут в областном центре 9 декабря.

#Общество#Нижний Тагил#Техникум#Торги#Аукцион#Продажа#Здание#Елена Озерова
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