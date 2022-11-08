ТОП-3 самых благородных профессии названы в Нижнем Тагиле

23% опрошенных тагильчан назвали самой благородной профессию врача. 10% опрошенных посчитали благородной специальность врача. На третье место попали военнослужащие. За них свои голоса отдали 8% опрошенных.
По 6% респондентов сочли благородным труд спасателей и рабочих. Еще по 4% выбрали пожарных и дворников. По 2% получили инженеры и волонтеры. Также тагильчане выбрали водителей, правозащитников, журналистов, соцработников, космонавтов, поваров и художников.
Еще 5% тагильчан считают, что нравственные и благородные люди есть в каждой профессии. А 9% уверены, что благородных профессий на сегодняшний день не существует.