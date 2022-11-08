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ТОП-3 самых благородных профессии названы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:03
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле названы самые благородные профессии

Наиболее благородные профессии назвали опрошенные жители Нижнего Тагила в 2022 году. Опрос проведен специалистами одного из порталов по поиску работы.

23% опрошенных тагильчан назвали самой благородной профессию врача. 10% опрошенных посчитали благородной специальность врача. На третье место попали военнослужащие. За них свои голоса отдали 8% опрошенных.

По 6% респондентов сочли благородным труд спасателей и рабочих. Еще по 4% выбрали пожарных и дворников. По 2% получили инженеры и волонтеры. Также тагильчане выбрали водителей, правозащитников, журналистов, соцработников, космонавтов, поваров и художников.

Еще 5% тагильчан считают, что нравственные и благородные люди есть в каждой профессии. А 9% уверены, что благородных профессий на сегодняшний день не существует.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Работа#Опрос#Жители
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