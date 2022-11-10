Житель поселка под Нижним Тагилом подорвался на минах во время боя на СВО

Иван Вагин родился 18 июля 2022 года. Жил он в поселке Леневка. В 2018 году он окончил школу № 138 в Нижнем Тагиле и поступил в Нижнетагильский железнодорожный техникум на машиниста крана. Молодой человек проходил практику и работал на «Уралвагонзаводе». Оттуда его призвали на срочную службу.