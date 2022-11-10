Житель поселка под Нижним Тагилом подорвался на минах во время боя на СВО

Иван Вагин родился 18 июля 2022 года. Жил он в поселке Леневка. В 2018 году он окончил школу № 138 в Нижнем Тагиле и поступил в Нижнетагильский железнодорожный техникум на машиниста крана. Молодой человек проходил практику и работал на «Уралвагонзаводе». Оттуда его призвали на срочную службу.
После окончания срочной службы молодой человек подписал контракт и отправился на специальную операцию. 1 июня 2022 года Иван в составе штурмового отряда, работая механиком — водителем танкового экипажа, в ходе боя на автомобиле подорвался на радиоуправляемых минах, сообщил глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.
По его словам, Иван был единственным ребенком в семье. Ему на момент смерти было 19 лет.
От имени Администрации Горноуральского городского округа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Ивана. Его подвиг навсегда останется в истории нашего округа и наших сердцах. Вечная слава и память нашему Земляку-Герою! — сообщил Дмитрий Летников.