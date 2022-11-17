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Чиновница из ХМАО умерла после похода к косметологу

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
В Нижневартовске в ХМАО чиновница скончалась после приема у косметолога. Женщина работала заместителем начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц.

Следственный Комитет возбудил и расследует уголовное дело. Дело по УК завели по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает Ура.ру со ссылкой на представителя местного СУ СК РФ.

Следствие полагает, что 26 октября косметолог ввел женщине обезболивающий препарат для проведения косметологической процедуры. Работница администрации хотела сделать эстетическую процедуру на лице.

Однако, после введения препарата, 49-летняя женщина упала в обморок. Её в оперативные сроки отвезли в больницу, где через 19 дней она скончалась.

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Похороны уже прошли. У женщины остались муж и двое детей.

#Елена Озерова#Происшествия#Косметолог#Препарат#Скончалась#Больница
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