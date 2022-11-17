Смог накрыл Нижний Тагил 17 ноября

Из-за штиля и морозной погоды над коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК навис смог от выбросов. Серую полосу дыма видно издалека.
По словам жительницы Алтайского микрорайона на Вагонке, смог от промзоны постепенно приближается к жилым домам.
К середине дня дойдет и до нас. Выбросы видны прямо с утра, но запаха особого пока не ощущается, — рассказала она редакции TagilCity.ru.
По данным сервиса BreezoMeter, во всем Нижнем Тагиле качестве воздуха либо умеренное (желтый цвет), либо плохое (красный цвет).