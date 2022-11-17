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Смог накрыл Нижний Тагил 17 ноября

Сегодня, 09:13
Фото: TagilCity.ru
Дым из выбросов окутал Нижний Тагил сегодня, 17 ноября, из-за безветренной погоды.

Из-за штиля и морозной погоды над коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК навис смог от выбросов. Серую полосу дыма видно издалека.

Смог над Нижним Тагилом 17 ноябряСмог над Нижним Тагилом 17 ноября
Смог над Нижним Тагилом 17 ноябряСмог над Нижним Тагилом 17 ноября
Смог над Нижним Тагилом 17 ноябряСмог над Нижним Тагилом 17 ноября
Смог над Нижним Тагилом 17 ноября
Фото: TagilCity.ru

По словам жительницы Алтайского микрорайона на Вагонке, смог от промзоны постепенно приближается к жилым домам.

К середине дня дойдет и до нас. Выбросы видны прямо с утра, но запаха особого пока не ощущается, — рассказала она редакции TagilCity.ru.

По данным сервиса BreezoMeter, во всем Нижнем Тагиле качестве воздуха либо умеренное (желтый цвет), либо плохое (красный цвет).

Качество воздуха по данным сервиса BreezoMeter
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Смог#Выбросы#Завод
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