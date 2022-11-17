Смог накрыл Нижний Тагил 17 ноября

Из-за штиля и морозной погоды над коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК навис смог от выбросов. Серую полосу дыма видно издалека.

По словам жительницы Алтайского микрорайона на Вагонке, смог от промзоны постепенно приближается к жилым домам.

По данным сервиса BreezoMeter, во всем Нижнем Тагиле качестве воздуха либо умеренное (желтый цвет), либо плохое (красный цвет).

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