Банда в Екатеринбурге разводила мужчин на деньги при помощи школьниц

Все члены банды 1986–2005 годов рождения обвиняются в вымогательстве. В состав группы, действовавшей в Екатеринбурге входят 11 мужчин и 3 девушки, в том числе несовершеннолетние, сообщили в СК по Свердловской области.
Схема преступников заключалась в том, что они под вымышленными именами, представляясь девушками, знакомились в интернете с мужчинами. Они начинали с ними общаться, в том числе и на интимные темы. Во время этих диалогов мужчин предупреждали, что с ними разговаривают несовершеннолетние и предлагали встретиться.
Собеседники соглашались и приходили на встречу. Каждого прибывшего на свидание мужчину, встречали девушки. Они продолжали говорить о том, что им нет 18 лет. Когда между жертвой и девушкой завязывался соответствующий разговор, то мужчины подходили к ним и угрожали распространить сведения об общении с несовершеннолетними на интимные темы или пугали обращением в полицию.
Чтобы этого не случилось, вымогатели требовали деньги. Потерпевшие пугались и соглашались на выдвинутые требования. В результате у 11 потерпевших было получено около 700 тысяч рублей.
В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что изначально один из потерпевших обратился в полицию. В ходе мероприятий сотрудники уголовного розыска установили не только участников банды, но и других пострадавших.
В ходе расследования была выявлена серия преступлений. оказалось, что злоумышленники размещали на сайтах знакомств фото молодых девушек, которые на вид казались несовершеннолетними. При этом использовались как настоящие, так и фейковые фото. После того, как жертва начинала интересоваться той или иной девушкой, завязывалось общение.
Во время бесед пострадавшим давали понять, что они пытаются общаться с несовершеннолетними и заводили разговоры на интимные темы. Если собеседник шел на контакт, то ему назначалась встреча.