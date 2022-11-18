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Банда в Екатеринбурге разводила мужчин на деньги при помощи школьниц

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
В Екатеринбурге банда из 14 человек занималась вымогательством денег у мужчин. В общей сложности было заработано около 700 тысяч рублей.

Все члены банды 1986–2005 годов рождения обвиняются в вымогательстве. В состав группы, действовавшей в Екатеринбурге входят 11 мужчин и 3 девушки, в том числе несовершеннолетние, сообщили в СК по Свердловской области.

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Схема преступников заключалась в том, что они под вымышленными именами, представляясь девушками, знакомились в интернете с мужчинами. Они начинали с ними общаться, в том числе и на интимные темы. Во время этих диалогов мужчин предупреждали, что с ними разговаривают несовершеннолетние и предлагали встретиться.

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Собеседники соглашались и приходили на встречу. Каждого прибывшего на свидание мужчину, встречали девушки. Они продолжали говорить о том, что им нет 18 лет. Когда между жертвой и девушкой завязывался соответствующий разговор, то мужчины подходили к ним и угрожали распространить сведения об общении с несовершеннолетними на интимные темы или пугали обращением в полицию.

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Чтобы этого не случилось, вымогатели требовали деньги. Потерпевшие пугались и соглашались на выдвинутые требования. В результате у 11 потерпевших было получено около 700 тысяч рублей.

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В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что изначально один из потерпевших обратился в полицию. В ходе мероприятий сотрудники уголовного розыска установили не только участников банды, но и других пострадавших.

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В ходе расследования была выявлена серия преступлений. оказалось, что злоумышленники размещали на сайтах знакомств фото молодых девушек, которые на вид казались несовершеннолетними. При этом использовались как настоящие, так и фейковые фото. После того, как жертва начинала интересоваться той или иной девушкой, завязывалось общение.

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Во время бесед пострадавшим давали понять, что они пытаются общаться с несовершеннолетними и заводили разговоры на интимные темы. Если собеседник шел на контакт, то ему назначалась встреча.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Банда#Суд#Вымогательство
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