Банда в Екатеринбурге разводила мужчин на деньги при помощи школьниц

Схема преступников заключалась в том, что они под вымышленными именами, представляясь девушками, знакомились в интернете с мужчинами. Они начинали с ними общаться, в том числе и на интимные темы. Во время этих диалогов мужчин предупреждали, что с ними разговаривают несовершеннолетние и предлагали встретиться.