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Жены мобилизованных из Тагила рассказали о трудностях, а ВТБ задолжал 7 млн рублей

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI
Жены мобилизованных из Нижнего Тагила рассказали о своей жизни, а ВТБ выплатит фонду капремонта 7 миллионов рублей за невыплаченные ранее проценты. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 18 ноября.

Жительницы Нижнего Тагила рассказали, как складывается их жизнь после того, как их мужей мобилизовали. Три тагильчанки рассказали TagilCity.ru как пытаются не сойти с ума, что говорят детям про папу и с какими трудностями сталкиваются каждый день.

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ВТБ выплатит региональному фонду капремонта 7 млн рублей за невыплаченные ранее проценты по счету после расторжения договора. Счет был открыт для накопления взносов на капитальный ремонт от собственников жилья.

Свердловский фонд капремонта отсудил 7 млн рублей у ВТБ за невыплаченные проценты
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На месте строительства многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле установят новый забор. Из бюджета региона на эти цели планируют потратить 2,3 миллиона рублей.

На месте стройки детской многопрофильной больницы в Тагиле установят новый забор
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19-летний тагильчанин отправился на службу по контракту и пропал. Известно, что Андрей Усольцев проходил службу в военной части 20003 в Кытлыме. Родственники пытаются выйти на связь с ним.

Ушел по контракту: переставшего выходить на связь родственника ищут тагильчане
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Следственный расследует уголовное дело о смерти работника в отстойнике агрокомплекса «Горноуральский». Виновникам гибели мужчины грозит до четырех лет тюрьмы.

До 4 лет тюрьмы грозит виновникам гибели работника агрокомплекса «Горноуральский»
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