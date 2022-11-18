Жены мобилизованных из Тагила рассказали о трудностях, а ВТБ задолжал 7 млн рублей

Жительницы Нижнего Тагила рассказали, как складывается их жизнь после того, как их мужей мобилизовали. Три тагильчанки рассказали TagilCity.ru как пытаются не сойти с ума, что говорят детям про папу и с какими трудностями сталкиваются каждый день.