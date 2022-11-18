Жены мобилизованных из Тагила рассказали о трудностях, а ВТБ задолжал 7 млн рублей

Жительницы Нижнего Тагила рассказали, как складывается их жизнь после того, как их мужей мобилизовали. Три тагильчанки рассказали TagilCity.ru как пытаются не сойти с ума, что говорят детям про папу и с какими трудностями сталкиваются каждый день.
ВТБ выплатит региональному фонду капремонта 7 млн рублей за невыплаченные ранее проценты по счету после расторжения договора. Счет был открыт для накопления взносов на капитальный ремонт от собственников жилья.
На месте строительства многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле установят новый забор. Из бюджета региона на эти цели планируют потратить 2,3 миллиона рублей.
19-летний тагильчанин отправился на службу по контракту и пропал. Известно, что Андрей Усольцев проходил службу в военной части 20003 в Кытлыме. Родственники пытаются выйти на связь с ним.
Следственный расследует уголовное дело о смерти работника в отстойнике агрокомплекса «Горноуральский». Виновникам гибели мужчины грозит до четырех лет тюрьмы.