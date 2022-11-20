КВН-щик Андрей Рожков озвучил аудиогид в трамвае из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

С 24 ноября в транспортном средстве начинает работу фонограмма, которая расскажет об истории двух городов Свердловской области. Слушателю станет известна судьба золотой лихорадки и степень влияния промышленности на рок-индустрию Урала. Также сообщат о творчестве иллюстраторов с Эльмаша, о стрит-арте в Верхней Пышме и многом другом.