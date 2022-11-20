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КВН-щик Андрей Рожков озвучил аудиогид в трамвае из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

Сегодня, 06:21
Фото: Андрей Рожков "ВКонтакте"
Объявления и названия остановок в трамвае из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму будут озвучены голосом популярного КВН-щика, игрока команды «Уральские пельмени» Андрея Рожкова.
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С 24 ноября в транспортном средстве начинает работу фонограмма, которая расскажет об истории двух городов Свердловской области. Слушателю станет известна судьба золотой лихорадки и степень влияния промышленности на рок-индустрию Урала. Также сообщат о творчестве иллюстраторов с Эльмаша, о стрит-арте в Верхней Пышме и многом другом.

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Любителям природы предложат услышать голоса свердловских птиц, которые заранее записали орнитологи из «EkaterinBird», сообщает «Верхнепышминский трамвай». Подготовкой занимались руководители социально-культурного проекта «Ближе», «Екбгуляем», «Уральские мотивы» и многих других.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Транспорт#Верхняя Пышма#КВН#Трамвай#Остановка
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