КВН-щик Андрей Рожков озвучил аудиогид в трамвае из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

С 24 ноября в транспортном средстве начинает работу фонограмма, которая расскажет об истории двух городов Свердловской области. Слушателю станет известна судьба золотой лихорадки и степень влияния промышленности на рок-индустрию Урала. Также сообщат о творчестве иллюстраторов с Эльмаша, о стрит-арте в Верхней Пышме и многом другом.
Любителям природы предложат услышать голоса свердловских птиц, которые заранее записали орнитологи из «EkaterinBird», сообщает «Верхнепышминский трамвай». Подготовкой занимались руководители социально-культурного проекта «Ближе», «Екбгуляем», «Уральские мотивы» и многих других.