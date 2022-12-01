14-летняя девочка пострадала во время ДТП в Екатеринбурге

Автомобиль Toyota Highlander ехал в сторону улицы Серафимы Дерябиной. Во время поворота налево вне перекрестка водитель допустил столкновение с Chevrolet Aveo. Последняя двигалась во встречном направлении по улице Шаумяна, сообщили в Отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Инспекторы отмечают, что водитель и пассажир Chevrolet во время движения не были пристегнуты.
За рулем другой иномарки находился 21-летний молодой человек. Его стаж вождения составляет 4 года. Ранее он шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель признался, что во время поворота не убедился в безопасности маневра. Сразу же после ДТП он вызвал ребенку скорую помощь.