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14-летняя девочка пострадала во время ДТП в Екатеринбурге

Сегодня, 06:21
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Два легковых автомобиля столкнулись на улице Шаумяна в Екатеринбурге 30 ноября 2022 года. В результате 14-летняя девочка получила травмы. Она была доставлена в больницу.

Автомобиль Toyota Highlander ехал в сторону улицы Серафимы Дерябиной. Во время поворота налево вне перекрестка водитель допустил столкновение с Chevrolet Aveo. Последняя двигалась во встречном направлении по улице Шаумяна, сообщили в Отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Инспекторы отмечают, что водитель и пассажир Chevrolet во время движения не были пристегнуты.

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За рулем другой иномарки находился 21-летний молодой человек. Его стаж вождения составляет 4 года. Ранее он шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель признался, что во время поворота не убедился в безопасности маневра. Сразу же после ДТП он вызвал ребенку скорую помощь.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Авария#Дети#Пострадавшие
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