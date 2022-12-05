Работы по строительству новой бетонной плотины на Исинском пруду под Нижним Тагилом полностью закончены. Она была разрушена во время паводка летом 2021 года. Однако для этого из водоема пришлось выпустить всю воду. Внутри плотины находится диафрагма. Откосы к воде строители засыпали щебнем, а с обратной стороны — черноземом. Стоимость проекта составила 18 миллионов рублей.