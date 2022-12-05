Работы по строительству новой бетонной плотины на Исинском пруду под Нижним Тагилом полностью закончены. Она была разрушена во время паводка летом 2021 года. Однако для этого из водоема пришлось выпустить всю воду. Внутри плотины находится диафрагма. Откосы к воде строители засыпали щебнем, а с обратной стороны — черноземом. Стоимость проекта составила 18 миллионов рублей.
Шесть дней в ноябре жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышениями вредных веществ. Чаще всего посты УГМС фиксировали превышения сероводорода. Так, 25 ноября оно составило до 6,4 ПДК, Помимо этого, газоанализатор редакции TagilCity.ru два дня из 30 на железнодорожном вокзале зафиксировал превышение диоксида азота до четырех раз.
Предостережение получил ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле после проверки, проведенной генпрокуратурой РФ. Сейчас соблюдение законодательства проверяет экологический контроль, в том числе целевые показатели воды в местных водоемах. Известно, что предприятие попадает под три статьи Водного кодекса.
В Нижнем Тагиле продолжают строить мусоросортировочный комплекс. На конец ноября уже завершены земляные работы. Сейчас подрядчик возводит стены и кровлю завода. До конца 2022 года планируется сделать большинство работ по проведению коммуникаций. На место строительства приезжал председатель комитета экологии, природопользования и охраны окружающей среды ЗакСо Свердловской области Сергей Никонов. Он отметил важность возведения экологического объекта.