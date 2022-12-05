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Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с выбросами и новая плотина на Иван-озере

Сегодня, 09:25
Фото: TagilCity.ru
Шесть дней в ноябре жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышениями вредных веществ, а на Иван-озере окончено строительство новой бетонной плотины. Главные экологические события недели с 28 ноября по 4 декабря читайте на TagilCity.ru.

Новая плотина на Иван-озере

Работы по строительству новой бетонной плотины на Исинском пруду под Нижним Тагилом полностью закончены. Она была разрушена во время паводка летом 2021 года. Однако для этого из водоема пришлось выпустить всю воду. Внутри плотины находится диафрагма. Откосы к воде строители засыпали щебнем, а с обратной стороны — черноземом. Стоимость проекта составила 18 миллионов рублей.

Новая плотина появилась на Иван-озере под Нижним Тагилом
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Превышение выбросов

Шесть дней в ноябре жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышениями вредных веществ. Чаще всего посты УГМС фиксировали превышения сероводорода. Так, 25 ноября оно составило до 6,4 ПДК, Помимо этого, газоанализатор редакции TagilCity.ru два дня из 30 на железнодорожном вокзале зафиксировал превышение диоксида азота до четырех раз.

Шесть дней в ноябре в воздухе Нижнего Тагила были превышения выбросов
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ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за слив сточных вод

Предостережение получил ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле после проверки, проведенной генпрокуратурой РФ. Сейчас соблюдение законодательства проверяет экологический контроль, в том числе целевые показатели воды в местных водоемах. Известно, что предприятие попадает под три статьи Водного кодекса.

ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за слив сточных вод в водоемы Нижнего Тагила
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Строительство мусоросортировочного комплекса продолжается

В Нижнем Тагиле продолжают строить мусоросортировочный комплекс. На конец ноября уже завершены земляные работы. Сейчас подрядчик возводит стены и кровлю завода. До конца 2022 года планируется сделать большинство работ по проведению коммуникаций. На место строительства приезжал председатель комитета экологии, природопользования и охраны окружающей среды ЗакСо Свердловской области Сергей Никонов. Он отметил важность возведения экологического объекта.

На полигоне мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле завершили земляные работы
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#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Выбросы#Иван-озеро#Мусоросортировочный завод
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