TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Итоги дня в Нижнем Тагиле: УВЗ отправит деньги на СВО, а стоимость проезда увеличится

Сегодня, 15:53
Фото: 1MI
УВЗ отправит деньги на СВО, а стоимость проезда в Нижнем Тагиле увеличится до 24 рублей с середины декабря. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 ноября.

В Нижнем Тагиле с середины декабря до 24 рублей увеличится стоимость проезда на общественном транспорте. Новые тарифы начинают действовать через 10 дней после опубликования постановления РЭК.

Стало известно, когда в Нижнем Тагиле повысится стоимость проезда
Узнать подробнее

Мобилизованных жителей Ирбита, которых обвинили в дезертирстве на СВО, пока не будут привлекать к ответственности. Депутат Госдумы Максим Иванов позвонил женам военных и рассказал им, что их мужья покинули линию фронта после пьянки.

Обвиненные в дезертистве жители Ирбита избежали наказания
Узнать подробнее

По данным СМИ, шесть человек претендует на должность главы Горноуральского ГО. Первый заочный этап конкурса по отбору кандидатур состоится 27 декабря. Второй этап пройдет очно, его дата еще не определена.

СМИ: Шесть человек претендует на должность главы Горноуральского ГО
Узнать подробнее

Спрос на аренду квартир и коммерческой недвижимости в Нижнем Тагиле увеличился на 8,1% после объявления частичной мобилизации в России. А объем предложений по долгосрочной аренде жилья наоборот уменьшился.

Спрос на аренду зданий общепита за год вырос в 3 раза в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин подписал приказ, согласно которому на заводе будет проводиться акция по сбору пожертвований. С сотрудников соберут деньги и направят на СВО. Сумма может достичь 54-64 млн рублей.

Директор УВЗ в Тагиле начал акцию по сбору пожертвований на СВО из зарплаты заводчан
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Происшествия#Общество#Нижний Тагил#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО#Спецоперация#Деньги#УВЗ#Пренда#Спрос#Проезд#Стоимость проезда
Подпишитесь
Директор УВЗ в Тагиле начал акцию по сбору пожертвований на СВО из зарплаты заводчан
Вчера, 12:30
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
5 декабря 15:23
Стало известно, когда в Нижнем Тагиле повысится стоимость проезда
Сегодня, 11:05
Спрос на аренду зданий общепита за год вырос в 3 раза в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:49
Ход ремонта Демидовской поликлиники проверил мэр Нижнего Тагила
Сегодня, 07:22
Погибли в один день: два Александра из Серовского ГО скончались на спецоперации
Сегодня, 04:53