В Нижнем Тагиле с середины декабря до 24 рублей увеличится стоимость проезда на общественном транспорте. Новые тарифы начинают действовать через 10 дней после опубликования постановления РЭК.
Мобилизованных жителей Ирбита, которых обвинили в дезертирстве на СВО, пока не будут привлекать к ответственности. Депутат Госдумы Максим Иванов позвонил женам военных и рассказал им, что их мужья покинули линию фронта после пьянки.
По данным СМИ, шесть человек претендует на должность главы Горноуральского ГО. Первый заочный этап конкурса по отбору кандидатур состоится 27 декабря. Второй этап пройдет очно, его дата еще не определена.
Спрос на аренду квартир и коммерческой недвижимости в Нижнем Тагиле увеличился на 8,1% после объявления частичной мобилизации в России. А объем предложений по долгосрочной аренде жилья наоборот уменьшился.
Исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин подписал приказ, согласно которому на заводе будет проводиться акция по сбору пожертвований. С сотрудников соберут деньги и направят на СВО. Сумма может достичь 54-64 млн рублей.