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Дополнительные социальные гарантии будут предоставлены военнослужащим РФ

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI
Указ о дополнительных социальных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, в случае гибели военных на СВО их семьи получат выплату в пять миллионов рублей. Такую же сумму получат и родственники тех, чья смерть наступила в течение года в следствие заболеваний, полученных при выполнении боевых задач.

По три миллиона будет выплачено раненым, контуженным или травмированным на спецоперации. Эти меры поддержки распространяются с 24 февраля 2022 года. При этом, единовременные выплаты не будут суммироваться с другими мерами социальной поддержки.

Кроме того, в документе указано, что военнослужащим будет назначаться пенсия на льготных условиях: один день выполнения задач за два, а в случаях непрерывного проведения в медучреждениях на лечении при получения увечья — один месяц за два.

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#Евгения Сафина#Экономика#Россия#Владимир Путин#Военнослужащие#Указ#Президент
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