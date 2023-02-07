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Published Сегодня, 06:10

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Updated Сегодня, 06:12

Жители Екатеринбурга «обняли Шарташ»

7 февраля 2023, 06:10
Фото: Скриншот "ЖБИ - Екатеринбург"
Свердловчане устроили флешмоб «Обними Шарташ» на озере в Екатеринбурге.

Жители Екатеринбурга устроили пробежку, а после поучаствовали в акции «Обними Шарташ». Люди взялись за руки и встали таким образом, что получившаяся фигура стала напоминать сердце. Екатеринбуржцы стояли на замерзшей водной глади водоема. Флешмоб засняли с высоты при помощи квадрокоптера.

Шарташ — озеро в Кировском районе уральской столицы. Его название имеет тюркское происхождение и образуется из двух слов — «желтый» и «камень». На сегодняшний день Шарташ является местом массового отдыха жителей Екатеринбурга. Вокруг естественный водоем окружает сосновый лес.

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Ранее на озере замечали диких животных. Был среди них и кабан, который пугал жителей Екатеринбурга и прятался в кустах вблизи детского сада.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Свободное время#Озеро#Флешмоб#Развлечения
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