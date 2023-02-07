Жители Екатеринбурга «обняли Шарташ»

Жители Екатеринбурга устроили пробежку, а после поучаствовали в акции «Обними Шарташ». Люди взялись за руки и встали таким образом, что получившаяся фигура стала напоминать сердце. Екатеринбуржцы стояли на замерзшей водной глади водоема. Флешмоб засняли с высоты при помощи квадрокоптера.