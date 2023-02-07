Жители Екатеринбурга «обняли Шарташ»

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Жители Екатеринбурга устроили пробежку, а после поучаствовали в акции «Обними Шарташ». Люди взялись за руки и встали таким образом, что получившаяся фигура стала напоминать сердце. Екатеринбуржцы стояли на замерзшей водной глади водоема. Флешмоб засняли с высоты при помощи квадрокоптера.
Шарташ — озеро в Кировском районе уральской столицы. Его название имеет тюркское происхождение и образуется из двух слов — «желтый» и «камень». На сегодняшний день Шарташ является местом массового отдыха жителей Екатеринбурга. Вокруг естественный водоем окружает сосновый лес.
Ранее на озере замечали диких животных. Был среди них и кабан, который пугал жителей Екатеринбурга и прятался в кустах вблизи детского сада.