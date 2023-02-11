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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Защита личных данных тагильчан на Госуслугах будет улучшена

11 февраля 2023, 05:58
Фото: 1MI
Двухфакторная система аутентификации на сайте Госуслуг будет введена к 1 июня в России.

Так, помимо логина и пароля на портале Госуслуг будет введена дополнительная защита личных кабинетов пользователей. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, на сегодняшний день уже необходимо использовать для авторизации второй фактор.

Изменения начнутся с 1 марта 2023 года и станут обязательными к 1 июня. Вторым фактором защиты личных данных станет либо СМС, либо дополнительная аутентификация, пишут «РИА Новости».

Напомним, в конце января 2023 года в Нижнем Тагиле были назначены лица, ответственные за обращения местных жителей, поступающих на платформу обратной связи на Госуслугах.

В Нижнем Тагиле назначили ответственных за обращения горожан через Госуслуги
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#Евгения Сафина#Госулуги#Пароль#Защита#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Россия
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