Защита личных данных тагильчан на Госуслугах будет улучшена

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Так, помимо логина и пароля на портале Госуслуг будет введена дополнительная защита личных кабинетов пользователей. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, на сегодняшний день уже необходимо использовать для авторизации второй фактор.
Изменения начнутся с 1 марта 2023 года и станут обязательными к 1 июня. Вторым фактором защиты личных данных станет либо СМС, либо дополнительная аутентификация, пишут «РИА Новости».
Напомним, в конце января 2023 года в Нижнем Тагиле были назначены лица, ответственные за обращения местных жителей, поступающих на платформу обратной связи на Госуслугах.