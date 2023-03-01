Педагоги из Нижнего Тагила стали финалистами всероссийского конкурса «Учитель года»

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Евгений Елкин преподает информатику в нижнетагильском лицее, а Иван Журавлев — математику в городской школе № 20. Жюри провели экспертизу работ и определили двум тагильчанам место в финале. Всего в заключительном этапе поучаствует 15 человек.
Теперь Евгения и Ивана ждет очный этап, на котором они должны будут представить свои открытые уроки. Решающая часть конкурса состоится 14 и 15 марта. Всего в 2023 году в педагогических состязаниях пожелали участвовать 89 педагогов из 39 городов Свердловской области, сообщает управление образования Нижнего Тагила.