Педагоги из Нижнего Тагила стали финалистами всероссийского конкурса «Учитель года»

Теперь Евгения и Ивана ждет очный этап, на котором они должны будут представить свои открытые уроки. Решающая часть конкурса состоится 14 и 15 марта. Всего в 2023 году в педагогических состязаниях пожелали участвовать 89 педагогов из 39 городов Свердловской области, сообщает управление образования Нижнего Тагила.