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Published Сегодня, 11:00

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Updated Сегодня, 11:02

Педагоги из Нижнего Тагила стали финалистами всероссийского конкурса «Учитель года»

1 марта 2023, 11:00
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Педагоги из Нижнего Тагила Евгений Елкин и Иван Журавлев стали финалистами главного федерального конкурса среди работников образовательной системы «Учитель года России».

Евгений Елкин преподает информатику в нижнетагильском лицее, а Иван Журавлев — математику в городской школе № 20. Жюри провели экспертизу работ и определили двум тагильчанам место в финале. Всего в заключительном этапе поучаствует 15 человек.

Теперь Евгения и Ивана ждет очный этап, на котором они должны будут представить свои открытые уроки. Решающая часть конкурса состоится 14 и 15 марта. Всего в 2023 году в педагогических состязаниях пожелали участвовать 89 педагогов из 39 городов Свердловской области, сообщает управление образования Нижнего Тагила.

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