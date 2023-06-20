Стоимость путешествий и транспорта увеличилась в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
По мнению специалистов, это связано с повышенным спросом свердловчан на авиабилеты и путевки, сообщает пресс-служба Центробанка. Отмечается, что в мае в регионе инфляция оказалась выше, чем по УРФО (1,47%) и даже России (2,51%). В основном, в Свердловской области подорожали услуги.
Таким образом, стоимость путешествий и транспортных расходов возросли в регионе.
Ускорился годовой рост цен на поездки как за границу, в первую очередь в Турцию, так и на российское черноморское побережье, подорожали билеты на поезда и самолеты, — сообщила пресс-служба Центробанка.
Цены же на продовольственные товары в мае в Свердловской области даже уменьшились в сравнении с прошлым годом. При этом уменьшение цен в годовом выражении по сравнению с апрелем ускорилось. Особенно это заметно при покупке овощей.