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Стоимость путешествий и транспорта увеличилась в Свердловской области

20 июня 2023, 07:54
Фото: 1MI
Инфляция разогналась в Свердловской области в связи с ростом цен на путевки в Турцию. Скорость годовой инфляции в регионе в мае увеличилась до 2,73% — это почти на 0,5% больше, чем месяцем ранее.

По мнению специалистов, это связано с повышенным спросом свердловчан на авиабилеты и путевки, сообщает пресс-служба Центробанка. Отмечается, что в мае в регионе инфляция оказалась выше, чем по УРФО (1,47%) и даже России (2,51%). В основном, в Свердловской области подорожали услуги.

Таким образом, стоимость путешествий и транспортных расходов возросли в регионе.

Ускорился годовой рост цен на поездки как за границу, в первую очередь в Турцию, так и на российское черноморское побережье, подорожали билеты на поезда и самолеты, — сообщила пресс-служба Центробанка.

Цены же на продовольственные товары в мае в Свердловской области даже уменьшились в сравнении с прошлым годом. При этом уменьшение цен в годовом выражении по сравнению с апрелем ускорилось. Особенно это заметно при покупке овощей.

Инфляция снизилась почти на 8% в Свердловской области
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#Елена Озерова#Турция#Свердловская область#Инфляция#Путевки#Экономика
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