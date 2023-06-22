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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

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Грозы и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни

22 июня 2023, 13:32
Фото: Midjourney
Дожди и грозы прогнозируют синоптики Гисметео в Нижнем Тагиле в ближайшие выходные, 24 и 25 июня.

В субботу, 24 июня, дневная температура воздуха не превысит +17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки в +9 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до семи метров в секунду. Утром и вечером прогнозируются пасмурная погода и дожди, а днем ожидается гроза.

В воскресенье, 25 июня, среднесуточная температура составит +12 градусов. Ветер сменится на восточный, до семи метров в секунду. В этот день, согласно прогнозам метеорологов, также будет дождь и облачная погода.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Гроза#Дождь#Природа#Эксклюзив
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