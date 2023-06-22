В субботу, 24 июня, дневная температура воздуха не превысит +17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки в +9 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до семи метров в секунду. Утром и вечером прогнозируются пасмурная погода и дожди, а днем ожидается гроза.