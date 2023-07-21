Экс-подполковник внутренней службы ЛИУ-51 скончался в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
О его смерти сообщило руководство ЛИУ-51. Мужчина прослужил в уголовно-исполнительной системе с 1998 по 2015 год на различных должностях, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.
В 1994 году он отправился на службу в ВС РФ. В 1998 году поступил на службу в уголовно-исполнительную систему в следственный изолятор №3 на, стал младшим инспектором.
А 23 ода назад он стал замдежурного помощника этого учреждения. В 2013 году Михаила перевели в ЛИУ-51 на должность главного инженера.
Коллеги отметили, что Михаил Ильин был очень отзывчивым человеком и пользовался большим уважением в коллективе. Он обладает множеством наград за свою деятельность.