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Воздух Нижнего Тагила назвали опасным, а улицу на Вагонке перекроют на месяц

Воздух Нижнего Тагила назвали опасным, а улицу на Вагонке перекроют на месяц

26 августа 2023, 06:45
Фото: Midjourney
Воздух Нижнего Тагила назвали опасным, а улицу на Вагонке перекроют на месяц. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 25 августа.

Пожилая женщина попала под колеса иномарки на проспекте Строителей. Водитель выезжал с прилегающей территории и уже поворачивал, когда перед автомобилем выскочила женщина.

Пенсионерка попала под колеса автомобиля на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле в районе Вагонки на месяц перекроют улицу. Это дорога по улице Сибирская на участке от проспекта Вагоностроителей до улицы Мечникова. Она будет закрыта на период с 28 августа по 28 сентября.

Дорогу на Вагонке в Нижнем Тагиле закроют на месяц
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Агрокомплекс «Горноуральский» загрязняет навозом не только реки, но и прилегающую к одноименному поселку территорию и леса. При этом привлечь предприятие к ответственности лесничество не может, потому что земли к лесному фонду не относятся.

Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
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Подрядная организация «Уралстроймонтаж» возобновила ремонтные работы на путепроводе по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Также продолжается капитальный ремонт Октябрьской революции.

УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
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Воздух в Нижнем Тагиле вызывает опасное влияние на здоровье жителей, так считают специалисты Роспотребнадзора. К подобным выводам они пришли по итогам замеров в 2022 году. В прошлом году воздух в городе также назывался опасным.

Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
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Отсутствие необходимых специалистов в центральной городской больнице Верхней Салды вызывает недовольство у пациентов. Горожанам приходится ездить на консультации и лечение в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
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Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
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