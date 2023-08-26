Воздух Нижнего Тагила назвали опасным, а улицу на Вагонке перекроют на месяц

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Published Сегодня, 06:45
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Пожилая женщина попала под колеса иномарки на проспекте Строителей. Водитель выезжал с прилегающей территории и уже поворачивал, когда перед автомобилем выскочила женщина.
В Нижнем Тагиле в районе Вагонки на месяц перекроют улицу. Это дорога по улице Сибирская на участке от проспекта Вагоностроителей до улицы Мечникова. Она будет закрыта на период с 28 августа по 28 сентября.
Агрокомплекс «Горноуральский» загрязняет навозом не только реки, но и прилегающую к одноименному поселку территорию и леса. При этом привлечь предприятие к ответственности лесничество не может, потому что земли к лесному фонду не относятся.
Подрядная организация «Уралстроймонтаж» возобновила ремонтные работы на путепроводе по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Также продолжается капитальный ремонт Октябрьской революции.
Воздух в Нижнем Тагиле вызывает опасное влияние на здоровье жителей, так считают специалисты Роспотребнадзора. К подобным выводам они пришли по итогам замеров в 2022 году. В прошлом году воздух в городе также назывался опасным.
Отсутствие необходимых специалистов в центральной городской больнице Верхней Салды вызывает недовольство у пациентов. Горожанам приходится ездить на консультации и лечение в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга.