До 10 лет грозит экс-сотруднице банка из Каменска-Уральского за присвоение 3 млн

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Местная жительница 1976 года рождения обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По данным следствия, обвиняемая с октября 2016 года работала заместителем одного из офисов банка в Каменске-Уральском. Она была материально-ответственным лицом. В марте 2023 года при открытии индивидуального сейфа клиенту, она нашла пакет со 100 тысячами долларов США.
Тогда сотрудница забрала себе 40 тысяч долларов, эквивалентных сумме более 3 миллионов рублей. Пытаясь скрыть хищение, обвиняемая составила опись, указав, что пакет вскрыт не был и средства в нем не пересчитывались. Уголовное дело будет передано в Синарский городской суд.
Напомним, в июле 2023 года стало известно о председателе коллективных садов в Первоуральске, который присвоил себе средства дачников. Общая сумма составила 1,9 миллиона рублей.