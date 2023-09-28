tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

До 10 лет грозит экс-сотруднице банка из Каменска-Уральского за присвоение 3 млн

До 10 лет грозит экс-сотруднице банка из Каменска-Уральского за присвоение 3 млн

28 сентября 2023, 07:10
Фото: Midjourney
До 10 лет лишения свободы грозит бывшей сотруднице одного из банков Каменска-Уральского за присвоение более трех миллионов рублей. Женщина работала руководителем.

Местная жительница 1976 года рождения обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По данным следствия, обвиняемая с октября 2016 года работала заместителем одного из офисов банка в Каменске-Уральском. Она была материально-ответственным лицом. В марте 2023 года при открытии индивидуального сейфа клиенту, она нашла пакет со 100 тысячами долларов США.

Тогда сотрудница забрала себе 40 тысяч долларов, эквивалентных сумме более 3 миллионов рублей. Пытаясь скрыть хищение, обвиняемая составила опись, указав, что пакет вскрыт не был и средства в нем не пересчитывались. Уголовное дело будет передано в Синарский городской суд.

Напомним, в июле 2023 года стало известно о председателе коллективных садов в Первоуральске, который присвоил себе средства дачников. Общая сумма составила 1,9 миллиона рублей.

Сотрудница банка в Нижнем Тагиле защитила пенсионерку от обмана мошенников
Узнать подробнее
#Каменск-Уральский#Суд#Деньги#Банк#Криминал#Присвоение#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Вчера, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Вчера, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
26 сентября, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44