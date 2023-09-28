До 10 лет грозит экс-сотруднице банка из Каменска-Уральского за присвоение 3 млн

Тогда сотрудница забрала себе 40 тысяч долларов, эквивалентных сумме более 3 миллионов рублей. Пытаясь скрыть хищение, обвиняемая составила опись, указав, что пакет вскрыт не был и средства в нем не пересчитывались. Уголовное дело будет передано в Синарский городской суд.