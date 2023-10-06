Пожар на ЕВРАЗ НТМК и смерть беременной у подъезда: главные события Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
После публикации TagilCity.ru о военном из Нижнего Тагила, который не может получить выплату за ранение в зоне СВО, прокуратура начала проверку. Ранее военный Андрей сообщал, что из-за бюрократии он не может получить выплату 3 млн рублей за тяжелое ранение в живот на передовой.
Беременная тагильчанка Оксана упала возле подъезда своего дома и скончалась. До родов оставалось две недели. Предварительно известно, что у Оксаны оторвался тромб. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.
Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников объяснил, почему жители улицы Новоалександровская в селе Большая Лая остались без выездов на дорогу. Он утверждает, что контракт по ремонту еще не исполнен и съезды будут обустроены позднее.
Что делать тагильчанам во время осенней грусти, TagilCity.ru рассказали специалисты. Психологи дают определенные советы по этому поводу, среди них есть настройка правильного режима дня, большее количество отдыха, а также улучшающие настроение продукты.
Клубы черного дыма поднялись над ЕВРАЗ НТМК днем 6 октября. Читатели TagilCity.ru прислали фото с разных районов города, где видно задымление. Также ощущался неприятный запах. Задымление наблюдалось в течение примерно получаса. Позднее стало известно, что там произошел пожар: вспыхнуло масло на площади в 100 квадратных метров. Пламя тушили 56 человек и 12 единиц спецтехники.
Одно отделение почты России на два микрорайона осталось в Нижнем Тагиле. Ранее, весной 2022 года, отделение было закрыто в микрорайоне «Кирпичный». Руководство «Почты России» больше года не может найти подходящее помещение. Все это время местные жители ходят в соседний микрорайон «Лебяжинский».