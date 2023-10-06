Пожар на ЕВРАЗ НТМК и смерть беременной у подъезда: главные события Нижнего Тагила

После публикации TagilCity.ru о военном из Нижнего Тагила, который не может получить выплату за ранение в зоне СВО, прокуратура начала проверку. Ранее военный Андрей сообщал, что из-за бюрократии он не может получить выплату 3 млн рублей за тяжелое ранение в живот на передовой.