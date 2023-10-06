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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Пожар на ЕВРАЗ НТМК и смерть беременной у подъезда: главные события Нижнего Тагила

Пожар на ЕВРАЗ НТМК и смерть беременной у подъезда: главные события Нижнего Тагила

6 октября 2023, 14:21
Фото: Midjourney
Пожар на ЕВРАЗ НТМК и смерть беременной у подъезда. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 октября.

После публикации TagilCity.ru о военном из Нижнего Тагила, который не может получить выплату за ранение в зоне СВО, прокуратура начала проверку. Ранее военный Андрей сообщал, что из-за бюрократии он не может получить выплату 3 млн рублей за тяжелое ранение в живот на передовой.

Прокуратура занялась делом о невыплате по ранению военному из Тагила
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Беременная тагильчанка Оксана упала возле подъезда своего дома и скончалась. До родов оставалось две недели. Предварительно известно, что у Оксаны оторвался тромб. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.

На похоронах были два гроба: беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда
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Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников объяснил, почему жители улицы Новоалександровская в селе Большая Лая остались без выездов на дорогу. Он утверждает, что контракт по ремонту еще не исполнен и съезды будут обустроены позднее.

Глава ГГО пообещал обустроить съезды к «замурованным» домам в селе Большая Лая
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Что делать тагильчанам во время осенней грусти, TagilCity.ru рассказали специалисты. Психологи дают определенные советы по этому поводу, среди них есть настройка правильного режима дня, большее количество отдыха, а также улучшающие настроение продукты.

Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
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Клубы черного дыма поднялись над ЕВРАЗ НТМК днем 6 октября. Читатели TagilCity.ru прислали фото с разных районов города, где видно задымление. Также ощущался неприятный запах. Задымление наблюдалось в течение примерно получаса. Позднее стало известно, что там произошел пожар: вспыхнуло масло на площади в 100 квадратных метров. Пламя тушили 56 человек и 12 единиц спецтехники.

Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
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Одно отделение почты России на два микрорайона осталось в Нижнем Тагиле. Ранее, весной 2022 года, отделение было закрыто в микрорайоне «Кирпичный». Руководство «Почты России» больше года не может найти подходящее помещение. Все это время местные жители ходят в соседний микрорайон «Лебяжинский».

В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
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Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
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