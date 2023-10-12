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Дикий вепрь напугал жильцов дома в Каменске-Уральском

Дикий вепрь напугал жильцов дома в Каменске-Уральском

12 октября 2023, 10:59
Фото: Midjourney
В Каменске-Уральском дикий кабан забежал в город и испугал жителей двора — панические передвижение вепря снял на камеру очевидец.
Дочь вышла на улицу, а там дикий кабан, — рассказал автор публикации.

На опубликованных в Telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский» кадрах видно, как кабан стоит возле входа в подъезд дома, а затем убегает в неизвестность. Инцидент произошел на улице Белинского, уточняют очевидцы.

Ранее специалисты свердловского Минприроды зафиксировали снижение популяции кабанов, куропаток и волков в уральских лесах.

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#Происшествия#Свердловская область#Животные#Природа#Живая природа#Григорий Орлов#Дикие животные
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