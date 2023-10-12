Дикий вепрь напугал жильцов дома в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Дочь вышла на улицу, а там дикий кабан, — рассказал автор публикации.
На опубликованных в Telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский» кадрах видно, как кабан стоит возле входа в подъезд дома, а затем убегает в неизвестность. Инцидент произошел на улице Белинского, уточняют очевидцы.
Ранее специалисты свердловского Минприроды зафиксировали снижение популяции кабанов, куропаток и волков в уральских лесах.