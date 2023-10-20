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Updated Сегодня, 09:32

Свердловский вице-губернатор рассказал о цифровых рублях на выставке «Россия»

Игровые цифровые рубли можно будет заработать на выставке «Россия»

20 октября 2023, 09:30
Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловский вице-губернатор рассказал о цифровых рублях на выставке «Россия»

На предстоящей выставке «Россия» в Москве у гостей появится возможность заработать игровые цифровые рубли, которые можно будет потратить на сувенирную продукцию форума.
Символично, что широкая популяризация [цифрового рубля] начинается с выставки «Россия» — уникального события, где многое будет представлено впервые, — заявил вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

Чтобы получить игровые рубли за участие в активностях различных стендов форума, гостям предлагается подключить функцию распознавания лица через мобильное приложение «Госуслуги. Биометрия». Потратить необычную валюту можно в павильонах экспонентов, также на нее можно приобрести сувениры, передает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, с 4 ноября по 12 апреля на ВДНХ в Москве пройдет международная выставка-форум «Россия». Свердловская область в этом году представлена 105-метровой площадкой, на которой разметят экспонаты, посвященные промышленному становлению Среднего Урала.

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#Экономика#Выставка#Свердловская область#Финансы#Цифровые деньги#Цифровая экономика#Цифровизация#Григорий Орлов
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