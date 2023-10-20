Игровые цифровые рубли можно будет заработать на выставке «Россия»

Чтобы получить игровые рубли за участие в активностях различных стендов форума, гостям предлагается подключить функцию распознавания лица через мобильное приложение «Госуслуги. Биометрия». Потратить необычную валюту можно в павильонах экспонентов, также на нее можно приобрести сувениры, передает департамент информполитики Свердловской области.