Игровые цифровые рубли можно будет заработать на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Символично, что широкая популяризация [цифрового рубля] начинается с выставки «Россия» — уникального события, где многое будет представлено впервые, — заявил вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.
Чтобы получить игровые рубли за участие в активностях различных стендов форума, гостям предлагается подключить функцию распознавания лица через мобильное приложение «Госуслуги. Биометрия». Потратить необычную валюту можно в павильонах экспонентов, также на нее можно приобрести сувениры, передает департамент информполитики Свердловской области.
Напомним, с 4 ноября по 12 апреля на ВДНХ в Москве пройдет международная выставка-форум «Россия». Свердловская область в этом году представлена 105-метровой площадкой, на которой разметят экспонаты, посвященные промышленному становлению Среднего Урала.