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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Важен ли возраст за рулем и уже такой родной диоксид азота

Важен ли возраст за рулем и уже такой родной диоксид азота

20 октября 2023, 17:34
Фото: Midjourney
Необходимо или нет ограничивать возраст владения автомобильными правами, с любовью из Нижнего Тагила на СВО, выбросы диоксид азота и где в городе ведутся дорожные работы: самое важное, что произошло 20 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Смертельное ДТП в Екатеринбурге стало причиной обсуждения вопроса: лишать возрастных водителей прав или нет. 79-летний водитель, потеряв контроль, влетел в толпу людей на остановке. Погибло два человек.

Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?
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МУП «Тагилдорстрой» в целях поддержать бойцов СВО отправит на передовую автомобиль Toyota Hilux. Волонтеры из Нижнего Тагила стараются как можно чаще собирать гуманитарную помощь российским военнослужащим на фронт.

Toyota Hilux отправит в зону спецоперации МУП из Нижнего Тагила
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Журналисты редакции TagilCity.ru каждое утро замеряют уровнь загрязнения воздуха Нижнего Тагила, и 20 октября газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота.

Диоксид азота превысил норму в два раза в воздухе Нижнего Тагила 20 октября
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Нижнем Тагиле на четыре дня перекроют улицу Восточную на Красном Камне. Дорога будет закрыта с 24 по 27 октября.

В Нижнем Тагиле перекроют улицу на Красном Камне
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В Нижнем Тагиле, городе, в котором выросло немало известных на весь мир людей, продолжают поддерживать таланты. «Центр развития туризма Нижнего Тагила» ищет подрядчика для издательства книги, посвященной камнерезному искусству.

«Музей каменных цветов»: посвященная Виктору Васильеву книга появится в Нижнем Тагиле
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