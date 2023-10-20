Важен ли возраст за рулем и уже такой родной диоксид азота

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
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Updated Сегодня, 17:36
Смертельное ДТП в Екатеринбурге стало причиной обсуждения вопроса: лишать возрастных водителей прав или нет. 79-летний водитель, потеряв контроль, влетел в толпу людей на остановке. Погибло два человек.
МУП «Тагилдорстрой» в целях поддержать бойцов СВО отправит на передовую автомобиль Toyota Hilux. Волонтеры из Нижнего Тагила стараются как можно чаще собирать гуманитарную помощь российским военнослужащим на фронт.
Журналисты редакции TagilCity.ru каждое утро замеряют уровнь загрязнения воздуха Нижнего Тагила, и 20 октября газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота.
Нижнем Тагиле на четыре дня перекроют улицу Восточную на Красном Камне. Дорога будет закрыта с 24 по 27 октября.
В Нижнем Тагиле, городе, в котором выросло немало известных на весь мир людей, продолжают поддерживать таланты. «Центр развития туризма Нижнего Тагила» ищет подрядчика для издательства книги, посвященной камнерезному искусству.