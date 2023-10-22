Иностранный водитель катался по Екатеринбургу с фальшивыми правами

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Также силовиками был задержан еще один водитель, который был лишен прав, однако все равно сел за руль. В общей сложности в ходе рейда 20 октября сотрудниками полиции были составлены 38 протоколов, в том числе за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.
Напомним, ранее в Свердловской области прошел трехдневный рейд ГИБДД. В ходе него были выявлены 3,9 тысячи нарушений правил дорожного движения. Кроме того, почти 250 водителей были отстранены от управления автомобилями. Более сотни из них за рулем были нетрезвыми.