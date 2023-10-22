Иностранный водитель катался по Екатеринбургу с фальшивыми правами

Также силовиками был задержан еще один водитель, который был лишен прав, однако все равно сел за руль. В общей сложности в ходе рейда 20 октября сотрудниками полиции были составлены 38 протоколов, в том числе за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.