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Иностранный водитель с поддельными правами задержан в Екатеринбурге

Иностранный водитель катался по Екатеринбургу с фальшивыми правами

22 октября 2023, 05:55
Фото: 1MI

Иностранный водитель с поддельными правами задержан в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудниками ГИБДД был задержан водитель с поддельными правами. Это случилось во время одного из рейдовых мероприятий, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Также силовиками был задержан еще один водитель, который был лишен прав, однако все равно сел за руль. В общей сложности в ходе рейда 20 октября сотрудниками полиции были составлены 38 протоколов, в том числе за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.

Напомним, ранее в Свердловской области прошел трехдневный рейд ГИБДД. В ходе него были выявлены 3,9 тысячи нарушений правил дорожного движения. Кроме того, почти 250 водителей были отстранены от управления автомобилями. Более сотни из них за рулем были нетрезвыми.

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#Происшествия#Полиция#Водитель#Подделка#Иностранец#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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