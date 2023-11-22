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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Свердловской области врач высказался об участившихся вспышках коклюша

«Антипрививочники вносят свой вклад»: свердловский врач объяснил вспышки коклюша

22 ноября 2023, 10:24
Фото: Midjourney

В Свердловской области врач высказался об участившихся вспышках коклюша

За последний год в России участились вспышки коклюша. Они были отмечены в том числе в Екатеринбурге. Врач Александр Соловьев высказался о происходящем.

К примеру, на прошлой неделе школа №151 была закрыта на карантин из-за коклюша. Пациенты с этим заболеванием есть и в других районах города, пишет ЕАН.

Председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев сказал, что рост заболеванием коклюшем — это тренд последнего десятилетия во всем мире. Вклад в распространение болезни вносят антипрививочники. Но виной тому не только они.

Эпидемиология этого возбудителя за последнее десятилетие изменилась, и связано это с вакциной. Раньше использовалась цельнобактериальная вакцина, а с 80-х годов большая часть стран перешла на ацеллюлярную. Используется не вся бактерия, а несколько антигенов. На такие препараты менее продолжительный иммунитет, — отметил Соловьев.

Зато такая вакцина легче переносится детьми. Однако проблему носительства бактерии она не решает, считает доктор. Максимально подвержены заболеванию груднички, подростки и пенсионеры.

Дети, которым делали прививку, болеют коклюше реже, говорит специалист. А медики не всегда могут диагностировать заболевание на начальном этапе. Это связано с тем, что болезнь по свои симптомам похожа на ОРВИ.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «Пирола» не могут выявить врачи Свердловской области. В регионе нет реагентов для его диагностирования.

Жители Екатеринбурга стали чаще болеть коклюшем
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#Здоровье#Заболевание#Вакцинация#Медики#Вакцина#Иммунитет#Антипрививочники#Коклюш#Дарья Сорокина
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