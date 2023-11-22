«Антипрививочники вносят свой вклад»: свердловский врач объяснил вспышки коклюша

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
К примеру, на прошлой неделе школа №151 была закрыта на карантин из-за коклюша. Пациенты с этим заболеванием есть и в других районах города, пишет ЕАН.
Председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев сказал, что рост заболеванием коклюшем — это тренд последнего десятилетия во всем мире. Вклад в распространение болезни вносят антипрививочники. Но виной тому не только они.
Эпидемиология этого возбудителя за последнее десятилетие изменилась, и связано это с вакциной. Раньше использовалась цельнобактериальная вакцина, а с 80-х годов большая часть стран перешла на ацеллюлярную. Используется не вся бактерия, а несколько антигенов. На такие препараты менее продолжительный иммунитет, — отметил Соловьев.
Зато такая вакцина легче переносится детьми. Однако проблему носительства бактерии она не решает, считает доктор. Максимально подвержены заболеванию груднички, подростки и пенсионеры.
Дети, которым делали прививку, болеют коклюше реже, говорит специалист. А медики не всегда могут диагностировать заболевание на начальном этапе. Это связано с тем, что болезнь по свои симптомам похожа на ОРВИ.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «Пирола» не могут выявить врачи Свердловской области. В регионе нет реагентов для его диагностирования.