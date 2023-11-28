В России увеличат МРОТ. Как изменятся пособия с 2024 года

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен с 1 января 2024 года. Это следует из указа президента РФ, который опубликован на портале правовых актов.
Так, МРОТ увеличится на 18,5% (или около 3 тысяч рублей) и составит 19 тысяч 242 рубля.
Указом с 2025 года предусмотрено установление соотношения МРОТ и медианной зарплаты не ниже 48% (в настоящий момент этот показатель 42%).
По словам председателя правительства Михаила Мишустина, повышение поможет увеличить заработки 4,8 млн гражданам.
Напомним, что в 2024 году прожиточный минимум на душу населения увеличится до 15 тысяч 453 рублей.