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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

МРОТ в России увеличат на 18,5% с 2024 года

В России увеличат МРОТ. Как изменятся пособия с 2024 года

28 ноября 2023, 11:02
Фото: Midjourney

МРОТ в России увеличат на 18,5% с 2024 года

С 2024 года в России будет увеличен МРОТ на 18,5%. Согласно заявлению кабмина РФ, повышение МРОТ поможет повысить зарплату 4,8 млн гражданам.

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен с 1 января 2024 года. Это следует из указа президента РФ, который опубликован на портале правовых актов.

Так, МРОТ увеличится на 18,5% (или около 3 тысяч рублей) и составит 19 тысяч 242 рубля.

Указом с 2025 года предусмотрено установление соотношения МРОТ и медианной зарплаты не ниже 48% (в настоящий момент этот показатель 42%).

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, повышение поможет увеличить заработки 4,8 млн гражданам.

Напомним, что в 2024 году прожиточный минимум на душу населения увеличится до 15 тысяч 453 рублей.

  • Для трудоспособного населения показатель — 16 тысяч 844 рублей,
  • для пенсионеров — 13 тысяч 290 рублей,
  • для детей — 14 тысяч 989 рублей.
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#Экономика#Деньги#Граждане#Прожиточный минимум#Мрот#Дарья Сорокина
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