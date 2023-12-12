tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В Тагиле увеличилась зарплата воспитателей, а Екатеринбурге ограничивают продажу яиц

В Тагиле увеличилась зарплата воспитателей, а Екатеринбурге ограничивают продажу яиц

12 декабря 2023, 15:58
Фото: Midjourney
В 2023 в Тагиле увеличилась зарплата младших воспитателей, рассказываем, как именно. Во сколько раз выросли расходы на переселение из аварийного жилья. В Екатеринбурге ввели ограничения на яйца, а также зафиксирован рекорд низкой температуры: самое важное, что произошло 12 декабря в Нижнем Тагиле.

Зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле увеличилась на 28% по сравнению с прошлым годом. Это происходит уже второй год подряд, благодаря дополнительным средствам, которые город получает от области. Согласно официальной информации, средняя зарплата нянечек в Нижнем Тагиле до 2023 года составляла 18 000 рублей. Однако, после вычета налога в размере 13% и оплаты за питание, эта сумма была еще меньше.

Как увеличилась зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле в 2023 году
Узнать подробнее

Расходы на переселение из аварийных домов в Нижнем Тагиле увеличатся до 229 млн рублей в 2024 году, что вдвое больше, чем в 2023 году. Это даст возможность большему числу людей переехать в новые квартиры. Некоторые дома находятся в сельской местности. В настоящее время в городе насчитывается 59 не расселенных многоквартирных домов, построенных с 1940 по 1978 годы.

Больше чем в два раза увеличились расходы на переселение из аварийного жилья в Тагиле
Узнать подробнее

В розничных магазинах Екатеринбурга введены ограничения на продажу куриных яиц. Сеть «Кировский», «Бристоль» и магазины птицефабрики «Свердловская» ограничивают продажу до 100 штук в одни руки. Такие же ограничения были замечены в Нижнем Тагиле, в частности, в магазине «Бристоль» 11 декабря.

«Не более трех упаковок в руки»: в Екатеринбурге ввели ограничение на продажу яиц
Узнать подробнее

12 декабря в Екатеринбурге была зафиксирована самая низкая температура за последние 10 лет -33,6 градуса. К концу декабря, как сообщают синоптики в Свердловской области ожидается потепление до 0…-5 градусов. В Нижнем Тагиле утром 12 декабря было -36…-38 градусов, к вечеру потеплело до -24 градусов.

Морозы бьют рекорды. Самая низкая температура зафиксирована на Урале 12 декабря
Узнать подробнее

Режим неблагоприятных метеоусловий продлен в Нижнем Тагиле и Свердловской области до 15 декабря 20:00. Это означает, что воздух будет загрязнен вредными примесями. В регионе продолжаются морозы, которые приводят к авариям на дорогах и затрудняют движение. Также есть случаи замерзания граждан в их домах.

Предупреждение о смоге продлено в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Работа#Продукты#Администрация#Погода#Воздух#Аварийное жилье#НМУ#Заморозки#Ветхое жилье#Мороз#Воспитатель#Яйца#Переселение#Администрация Нижнего Тагила#Младший воспитатель#Артем Карнаухов#Режим НМУ#Нянечки#Детский сад
Подпишитесь
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
Сегодня, 14:02
Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:34
Предупреждение о смоге продлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:48
Как увеличилась зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле в 2023 году
Вчера, 15:43
Принес продукты и ушел: в Нижнем Тагиле ищут отца 8-летнего мальчика
Сегодня, 12:28
«Не более трех упаковок в руки»: в Екатеринбурге ввели ограничение на продажу яиц
Сегодня, 13:32