В Тагиле увеличилась зарплата воспитателей, а Екатеринбурге ограничивают продажу яиц

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле увеличилась на 28% по сравнению с прошлым годом. Это происходит уже второй год подряд, благодаря дополнительным средствам, которые город получает от области. Согласно официальной информации, средняя зарплата нянечек в Нижнем Тагиле до 2023 года составляла 18 000 рублей. Однако, после вычета налога в размере 13% и оплаты за питание, эта сумма была еще меньше.
Расходы на переселение из аварийных домов в Нижнем Тагиле увеличатся до 229 млн рублей в 2024 году, что вдвое больше, чем в 2023 году. Это даст возможность большему числу людей переехать в новые квартиры. Некоторые дома находятся в сельской местности. В настоящее время в городе насчитывается 59 не расселенных многоквартирных домов, построенных с 1940 по 1978 годы.
В розничных магазинах Екатеринбурга введены ограничения на продажу куриных яиц. Сеть «Кировский», «Бристоль» и магазины птицефабрики «Свердловская» ограничивают продажу до 100 штук в одни руки. Такие же ограничения были замечены в Нижнем Тагиле, в частности, в магазине «Бристоль» 11 декабря.
12 декабря в Екатеринбурге была зафиксирована самая низкая температура за последние 10 лет -33,6 градуса. К концу декабря, как сообщают синоптики в Свердловской области ожидается потепление до 0…-5 градусов. В Нижнем Тагиле утром 12 декабря было -36…-38 градусов, к вечеру потеплело до -24 градусов.
Режим неблагоприятных метеоусловий продлен в Нижнем Тагиле и Свердловской области до 15 декабря 20:00. Это означает, что воздух будет загрязнен вредными примесями. В регионе продолжаются морозы, которые приводят к авариям на дорогах и затрудняют движение. Также есть случаи замерзания граждан в их домах.