В Тагиле увеличилась зарплата воспитателей, а Екатеринбурге ограничивают продажу яиц

Зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле увеличилась на 28% по сравнению с прошлым годом. Это происходит уже второй год подряд, благодаря дополнительным средствам, которые город получает от области. Согласно официальной информации, средняя зарплата нянечек в Нижнем Тагиле до 2023 года составляла 18 000 рублей. Однако, после вычета налога в размере 13% и оплаты за питание, эта сумма была еще меньше.