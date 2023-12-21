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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Дешевые яйца, культурные выходные, ошибки в тендере и новый бюджет Нижнего Тагила

Дешевые яйца, культурные выходные, ошибки в тендере и новый бюджет Нижнего Тагила

21 декабря 2023, 14:31
Фото: Midjourney
Где в Нижнем Тагиле купить самые дешевые яйца. Как весело провести выходные. Что может случиться из-за ошибок в тендере. Погиб или ошибка: что произошло на СВО с директором Ледового дворца, а также рекордный бюджет Нижнего Тагила на 2024 год: самое важное, что произошло за 21 декабря в Нижнем Тагиле

Все сложнее стало найти недорогие яйца в Свердловской области. Редакция TagilCity.ru провела исследование стоимости этого товара в крупных магазинах Нижнего Тагила как самой нашумевшей темы последнего времени. В начале октября десяток яиц стоил меньше 90 рублей, а сейчас цена уже много выше 100 рублей.

Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
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В Нижнем Тагиле на предновогодней неделе будет много интересных событий. С 21 по 24 декабря подобранный редакцией TagilCity.ru обзор культурных, спортивных, развлекательных и занимательных мероприятий — готов. Приятного завершения недели!

Автоелка, поход на лыжах и двоеборцы: куда сходить в выходные в Нижнем Тагиле
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Официальным лицам ЯНАО не разрешили начать возведение нового исправительного центра в Нижнем Тагиле. Комиссия не позволила Департаменту госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа подписать контракт с выбранным подрядчиком. Почему этого не произошло, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ошибки в тендере: строительство исправительного центра в Тагиле пока не начнется
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Руководитель тагильского Ледового дворца, вероятно, погиб на СВО. Правда или нет, сейчас выясняют представители ответственных ведомств, в том числе при помощи тестов ДНК. Алексей Головин ушел на фронт добровольцем, в октябре 2022 года. Пока никакой подтверждающий, но и опровергающей информации по факту гибели Алексея нет.

Факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК
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Городская дума Нижнего Тагила приняла бюджет на 2024 год. Расходная часть в 2024 году составит рекордные 26,6 млрд рублей. Ожидается, что город получит 23,7 млрд доходов, включая 7,1 млрд рублей налоговых доходов — на 1,07 млрд больше, чем в 2023 году.

Рекорд рекордов. Гордума Нижнего Тагила приняла бюджет на новый год
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Факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК
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