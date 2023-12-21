Дешевые яйца, культурные выходные, ошибки в тендере и новый бюджет Нижнего Тагила

Где в Нижнем Тагиле купить самые дешевые яйца. Как весело провести выходные. Что может случиться из-за ошибок в тендере. Погиб или ошибка: что произошло на СВО с директором Ледового дворца, а также рекордный бюджет Нижнего Тагила на 2024 год: самое важное, что произошло за 21 декабря в Нижнем Тагиле

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