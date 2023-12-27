tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Социальный портрет мобилизованного гражданина представило Минобороны РФ

Как выглядит среднестатистический мобилизованный в России

27 декабря 2023, 14:20
Фото: Midjourney

Социальный портрет мобилизованного гражданина представило Минобороны РФ

О том какой современный призывник, в цифрах рассказало Министерство обороны РФ.

По статистике МО в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч россиян из 1430 муниципалитетов. Добровольно без повестки прибыли в комиссариаты 33 тысячи.

Как следует из материалов ведомства, призывнику 35 лет, у него среднее специальное образование за плечами. Также в 7% встречаются ребята с высшим образованием.

96,4% будущих контрактников уже прошли срочную службу в армии.

Не имели никакой работы на момент заключения контракта только 11% мобилизованных. У 40% остальных рабочий стаж составлял более 10 лет.

Есть семьи в 57% случаев. У трети мужчин есть один ребенок, у четверти состава — два ребенка в семье.

Напоминаем, Президентом России в России изменены правила призыва на военную службу.

В Нижнем Тагиле назначены новые ответственные за привлечение на службу по контракту
Узнать подробнее
Читайте также:
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил ПутинПутин: военные ЧВК получат льготы и государственную поддержкуРота операторов БПЛА появится в Свердловской областиФакт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНККак ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
#Свободное время#Александра Логинова#Призывники#Министерство обороны#Призывник#Военкомат#Контрактники#Минобороны#Екатеринбург#Мобилизация#Контрактник#Частичная мобилизация#Военкоматы
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Вчера, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Вчера, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
25 декабря, 16:51
11 тысяч нарушений ПДД выявил рейд в Свердловской области
Вчера, 16:37
Гороскоп замужества 2024. Какие дни будут самыми удачными для заключения брака
Сегодня, 04:49
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 08:25