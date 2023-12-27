Как выглядит среднестатистический мобилизованный в России

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
По статистике МО в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч россиян из 1430 муниципалитетов. Добровольно без повестки прибыли в комиссариаты 33 тысячи.
Как следует из материалов ведомства, призывнику 35 лет, у него среднее специальное образование за плечами. Также в 7% встречаются ребята с высшим образованием.
96,4% будущих контрактников уже прошли срочную службу в армии.
Не имели никакой работы на момент заключения контракта только 11% мобилизованных. У 40% остальных рабочий стаж составлял более 10 лет.
Есть семьи в 57% случаев. У трети мужчин есть один ребенок, у четверти состава — два ребенка в семье.
Напоминаем, Президентом России в России изменены правила призыва на военную службу.