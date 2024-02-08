Тагильчане Егор и Аркадий Сорокины заняли призовые места по лыжному ориентированию

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Спортсмены из Нижнего Тагила Егор и Аркадий Сорокины — воспитанники объединения «Секция спортивного ориентирования». Два брата под руководством тренера Натали Ляпцевой заняли первое и третье место соответственно во втором туре чемпионата и первенства Свердловской области по лыжному ориентированию. Спортивное мероприятие прошло 20 января этого года в городе Новоуральск.
Чемпионат должен был состоятся еще 14 января, но в тот день было холодно, поэтому соревнования решили перенести. Мероприятие прошло в районе спортбазы училища олимпийского резерва «Зеленый мыс». Всего на чемпионате собралось 184 спортсмена.