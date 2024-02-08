Тагильчане Егор и Аркадий Сорокины заняли призовые места по лыжному ориентированию

Спортсмены из Нижнего Тагила Егор и Аркадий Сорокины — воспитанники объединения «Секция спортивного ориентирования». Два брата под руководством тренера Натали Ляпцевой заняли первое и третье место соответственно во втором туре чемпионата и первенства Свердловской области по лыжному ориентированию. Спортивное мероприятие прошло 20 января этого года в городе Новоуральск.