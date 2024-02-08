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Published Сегодня, 11:47

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Updated Сегодня, 11:49

Фото из архива ГСЮТ «Полюс»

Тагильчане Егор и Аркадий Сорокины заняли призовые места по лыжному ориентированию

8 февраля 2024, 11:47
Фото из архива ГСЮТ «Полюс»

Тагильские спортсмены стали призерами первенства Свердловской области

Братья Егор и Аркадий Сорокины успешно выступили на чемпионате и первенстве Свердловской области по лыжному ориентированию.

Спортсмены из Нижнего Тагила Егор и Аркадий Сорокины — воспитанники объединения «Секция спортивного ориентирования». Два брата под руководством тренера Натали Ляпцевой заняли первое и третье место соответственно во втором туре чемпионата и первенства Свердловской области по лыжному ориентированию. Спортивное мероприятие прошло 20 января этого года в городе Новоуральск.

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Чемпионат должен был состоятся еще 14 января, но в тот день было холодно, поэтому соревнования решили перенести. Мероприятие прошло в районе спортбазы училища олимпийского резерва «Зеленый мыс». Всего на чемпионате собралось 184 спортсмена.

Фото из архива ГСЮТ «Полюс»Фото из архива ГСЮТ «Полюс»
Фото из архива ГСЮТ «Полюс»Фото из архива ГСЮТ «Полюс»
Фото из архива ГСЮТ «Полюс»Фото из архива ГСЮТ «Полюс»
Фото из архива ГСЮТ «Полюс»Фото из архива ГСЮТ «Полюс»
Фото из архива ГСЮТ «Полюс»Фото из архива ГСЮТ «Полюс»
Фото из архива ГСЮТ «Полюс»
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