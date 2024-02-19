Президент, парта и олимпиада, а также ДТП, ребенок и экоитоги

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Published Сегодня, 17:16
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Updated Сегодня, 17:18
Владимир Путин посетил одну из самых старых школ Нижнего Тагила, открывшуюся не так давно после ремонта. В одном из кабинетов президент сам посидел за партой, по словами хозяина этой парты, благородя обновленному кабинету иностранного языка он смог поучаствовать во Всероссийской школьной олимпиаде
18 февраля в Нижнем Тагиле по улице Быкова пьяный взрослый ехал за рулем своего автомобиля и спровоцировал аварию. В итоге пострадал маленький ребенок. Всего в аварии были повреждены три автомобиля.
Администрация Нижнего Тагила разрешила МУП «Тагильский трамвай» арендовать помещения для стоянки автобусов. Договор с индивидуальным предпринимателем будет действовать до 10 февраля 2029 года. Ежемесячная арендная плата составит 880 тысяч рублей, а общая сумма договора — 52,8 миллиона рублей. Администрация также будет оплачивать коммунальные платежи.
На прошедшей неделе Экодом представил публике свою идею о созаднии модной одежды. В воздухе Нижнего Тагила было зафиксировано два превышения вредных веществ и другие новости в экоитогах за прошлую неделю.
Компьютерная грамотность, а не просто бесконечные видеоролики: с нового учебного года в ГДДЮТ откроется IT-клуб. Программирование на разных языках, кибербезопасность, разработка и многое другое ждет заинтересованных в цифровом образовании.