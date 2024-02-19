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Published Сегодня, 17:16

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Updated Сегодня, 17:18

Президент, парта и олимпиада, а также ДТП, ребенок и экоитоги

Президент, парта и олимпиада, а также ДТП, ребенок и экоитоги

19 февраля 2024, 17:16
Фото: Изображение Midjourney
Кто же тот ученик, что теперь будет сидеть за партой, удобства которой до этого проверил президент. Расскажем о ДТП с ребенком и пьяным водителем. При чем здесь автобусы и 53 млн рублей, а также экоитоги и программирование: самое важное, что произошло за 19 февраля в Нижнем Тагиле.

Владимир Путин посетил одну из самых старых школ Нижнего Тагила, открывшуюся не так давно после ремонта. В одном из кабинетов президент сам посидел за партой, по словами хозяина этой парты, благородя обновленному кабинету иностранного языка он смог поучаствовать во Всероссийской школьной олимпиаде

За чьей партой сидел Путин во время визита в школу в Нижнем Тагиле?
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18 февраля в Нижнем Тагиле по улице Быкова пьяный взрослый ехал за рулем своего автомобиля и спровоцировал аварию. В итоге пострадал маленький ребенок. Всего в аварии были повреждены три автомобиля.

Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
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Администрация Нижнего Тагила разрешила МУП «Тагильский трамвай» арендовать помещения для стоянки автобусов. Договор с индивидуальным предпринимателем будет действовать до 10 февраля 2029 года. Ежемесячная арендная плата составит 880 тысяч рублей, а общая сумма договора — 52,8 миллиона рублей. Администрация также будет оплачивать коммунальные платежи.

52,8 млн потратят на аренду ангаров для муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле
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На прошедшей неделе Экодом представил публике свою идею о созаднии модной одежды. В воздухе Нижнего Тагила было зафиксировано два превышения вредных веществ и другие новости в экоитогах за прошлую неделю.

Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
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Компьютерная грамотность, а не просто бесконечные видеоролики: с нового учебного года в ГДДЮТ откроется IT-клуб. Программирование на разных языках, кибербезопасность, разработка и многое другое ждет заинтересованных в цифровом образовании.

Программирование и кибергигиена: IT-куб откроют в ГДДЮТ Нижнего Тагила
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Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
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