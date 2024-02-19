Президент, парта и олимпиада, а также ДТП, ребенок и экоитоги

Кто же тот ученик, что теперь будет сидеть за партой, удобства которой до этого проверил президент. Расскажем о ДТП с ребенком и пьяным водителем. При чем здесь автобусы и 53 млн рублей, а также экоитоги и программирование: самое важное, что произошло за 19 февраля в Нижнем Тагиле.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле