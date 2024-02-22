Разговоры о весне, семья и спорт, а также дым над Нижним Тагилом и фестиваль ГТО

Ну, а все разговоры у людей в последнюю декаду последнего зимнего месяца конечно же связаны с погодой. Какой она будет? Когда придет весна и долгожданное тепло в Свердловскую область? Синоптики обещают, что март на Среднем Урале будет облачным, снежным, но вместе с тем теплым. В апреле регион накроют дожди, которые смоют остатки снега. А тепло и настоящее солнышко в регион придет не раньше мая. На День Победы воздух прогреется до +14 градусов — самое время понемногу расчехлять лопаты и грабли.