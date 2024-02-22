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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Разговоры о весне, семья и спорт, а также дым над Нижним Тагилом и фестиваль ГТО

Разговоры о весне, семья и спорт, а также дым над Нижним Тагилом и фестиваль ГТО

22 февраля 2024, 17:18
Фото: 1MI
Основа крепкой и дружной семьи — общий досуг и ценности. Школьники в Нижнем Тагиле активно участвуют в физкультурном движении «Готов к труду и обороне». Смог над городом из-за неблагоприятных метеорологических условий и мечты о весне в конце февраля. Подводим итоги дня в регионе и Нижнем Тагиле.

В наступивший Год семьи редакция TagilCity знакомится с самыми лучшими и крепкими ячейками общества, которые проживают в Нижнем Тагиле. Отличный пример — семья Язовских. У Дмитрия и Надежды за плечами более 30 лет совместной жизни, 100 лет педагогического стажа на двоих и общие увлечения. Секретом успешной семейной жизни они считают верность и совместный досуг.

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В Нижнем Тагиле завершился один из этапов многоуровневого фестиваля ГТО. Свои спортивные навыки и умения демонстрировали школьники в личном и командном зачетах. Ребята доказали, что владеют челночным бегом, умеют подтягиваться и отжиматься. В командном первенстве победили юные любители физкультуры из гимназии №18. Теперь школьники получили право выступать на региональном этапе фестиваля ГТО.

В Нижнем Тагиле школьники доказали, что «Готовы к труду и обороне»
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Предстоящие праздники может немного подпортить экологическая обстановка. «Уральское УГМС» предупредило тагильчан о неблагоприятных метеорологических условиях. Безветренная и влажная погода будет способствовать скоплению смога над городом. Такое затишье продлится, по прогнозам, до 27 февраля, а затем облака постепенно начнут рассеиваться.

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Ну, а все разговоры у людей в последнюю декаду последнего зимнего месяца конечно же связаны с погодой. Какой она будет? Когда придет весна и долгожданное тепло в Свердловскую область? Синоптики обещают, что март на Среднем Урале будет облачным, снежным, но вместе с тем теплым. В апреле регион накроют дожди, которые смоют остатки снега. А тепло и настоящее солнышко в регион придет не раньше мая. На День Победы воздух прогреется до +14 градусов — самое время понемногу расчехлять лопаты и грабли.

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23 февраля, в День защитника Отечества, мужчины будут с ностальгией вспоминать службу в армии. Конечно, порой бывало трудновато, но испытания закаляли характер и проверяли на прочность верных армейских друзей. Тест от TagilCity о тонкостях военной службы поможет освежить память. А все остальные просто узнают много всего интересного.

Тест о том, на сколько хорошо вы знаете о тонкостях службы в армии?
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