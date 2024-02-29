Стриптизеров из Челябинска могут отправить на СВО

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Аналогичное предложение он высказал лично главе региона Алексею Текслеру в эфире радиостанции.
Он попросил «собрать стриптизеров, переписать их, поместить в вагон и прислать мне сюда». Парламентарий утверждает, что сделает из них штурмовиков.
Таким образом Милонов прокомментировал информацию о дефиците стриптизеров в преддверии 8 Марта.
Ранее сообщалось, что Госдума хочет обязать вузы снизить стоимость коммерческого обучения на 50%.