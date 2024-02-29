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Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Депутат предложил отправить на СВО стриптизеров из Челябинска

Стриптизеров из Челябинска могут отправить на СВО

29 февраля 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney

Депутат предложил отправить на СВО стриптизеров из Челябинска

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправить всех стриптизеров, которые есть в Челябинске, на СВО.

Аналогичное предложение он высказал лично главе региона Алексею Текслеру в эфире радиостанции.

Он попросил «собрать стриптизеров, переписать их, поместить в вагон и прислать мне сюда». Парламентарий утверждает, что сделает из них штурмовиков.

Таким образом Милонов прокомментировал информацию о дефиците стриптизеров в преддверии 8 Марта.

Ранее сообщалось, что Госдума хочет обязать вузы снизить стоимость коммерческого обучения на 50%.

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#Общество#Госдума#Челябинск#Предложение#Стриптиз#Виталий Милонов#Екатеринбург#СВО#Дарья Сорокина
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