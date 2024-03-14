Организаторы показали один из пунктов проведения викторины «Опорный край»

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Одна из точек проведения интеллектуального соревнования «Опорный край» расположена в здании предприятия «ГИДРОНТ» в поселке Прохладный Белоярского района. На входе уже разместили плакаты и указатели. Встречать участников викторины будут 6 волонтеров.
Мы полностью готовы к работе и будем помогать всем, кто придет. Даже если у кого-то возникнут сложности с отправкой СМС на телефонный номер — подскажем и поможем, — рассказал волонтер пункта в Прохладном Владимир Бекетов.
По словам организаторов мероприятия, для участия в викторине достаточно нескольких минут: анкета викторины составлена таким образом, что ответить неправильно на вопросы практически невозможно.
Напомним, викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области с 15 по 18 марта. Для реализации этого проекта по всему региону будет работать порядка двух тысяч пукнтов. Их адреса можно посмотреть на сайте опорныйкрай.рф. График работы — с 8 до 20 часов.
Все участники викторины получат в подарок памятную медаль и могут стать обладателями одного из 2165 ценных подарков. Среди них: две тысячи смартфонов, сто автомобилей «Москвич», 45 квартир в Екатеринбурге и Верхней Пышме, а также 20 легендарных мотоциклов «Урал».