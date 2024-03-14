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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Организаторы показали один из пунктов проведения викторины «Опорный край»

Организаторы показали один из пунктов проведения викторины «Опорный край»

14 марта 2024, 13:09
Фото: пресс-служба викторины «Опорный край»
Познавательная викторина «Опорный край», посвященная 90-летию Свердловской области, стартует уже завтра, 15 марта. На сегодняшний день все локации для ее проведения оборудованы и готовы к работе. Организаторы мероприятия презентовали один из пунктов — в поселке Прохладный Белоярского района.

Одна из точек проведения интеллектуального соревнования «Опорный край» расположена в здании предприятия «ГИДРОНТ» в поселке Прохладный Белоярского района. На входе уже разместили плакаты и указатели. Встречать участников викторины будут 6 волонтеров.

Мы полностью готовы к работе и будем помогать всем, кто придет. Даже если у кого-то возникнут сложности с отправкой СМС на телефонный номер — подскажем и поможем, — рассказал волонтер пункта в Прохладном Владимир Бекетов.

По словам организаторов мероприятия, для участия в викторине достаточно нескольких минут: анкета викторины составлена таким образом, что ответить неправильно на вопросы практически невозможно.

Фото: пресс-служба викторины «Опорный край»

Напомним, викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области с 15 по 18 марта. Для реализации этого проекта по всему региону будет работать порядка двух тысяч пукнтов. Их адреса можно посмотреть на сайте опорныйкрай.рф. График работы — с 8 до 20 часов.

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Все участники викторины получат в подарок памятную медаль и могут стать обладателями одного из 2165 ценных подарков. Среди них: две тысячи смартфонов, сто автомобилей «Москвич», 45 квартир в Екатеринбурге и Верхней Пышме, а также 20 легендарных мотоциклов «Урал».

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#Общество#Свердловская область#Волонтеры#Подарки#Смартфоны#Квартиры#Викторина#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова
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