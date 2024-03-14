Организаторы показали один из пунктов проведения викторины «Опорный край»

Напомним, викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области с 15 по 18 марта. Для реализации этого проекта по всему региону будет работать порядка двух тысяч пукнтов. Их адреса можно посмотреть на сайте опорныйкрай.рф. График работы — с 8 до 20 часов.