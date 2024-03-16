У свердловчан возникли проблемы с отправкой СМС при участии в проекте «Опорный край»

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Многие участники викторины «Опорный край» даже предпринимали попытки отправить свой уникальный номер через мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также через официальные группы викторины ВКонтакте или других соцсетях.
Если Вам не удалось отправить СМС с личного телефона 15 марта 2024 года, вы можете попробовать сделать это снова сегодня или завтра. Важно: оправлять надо только СМС, — отметили в оргкомитете.
Отметим, на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ реализован сервис отправки СМС. Используя его, необходимо указать номер телефона, принадлежность к которому в случае выигрыша получится подтвердить. Помимо этого, уникальный номер участника викторины должен быть получен лично в пункте проведения мероприятия.
Ранее сообщалось, что с момента начала интеллектуальной викторины на единый номер пришли сотни тысяч сообщений.