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У свердловчан возникли проблемы с отправкой СМС при участии в проекте «Опорный край»

У свердловчан возникли проблемы с отправкой СМС при участии в проекте «Опорный край»

16 марта 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
В первый день после старта познавательной викторины «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области, у ее участников возникли проблемы с отправкой СМС-сообщений. Организаторы связывают произошедшее с высокой популярностью проекта среди жителей региона.

Многие участники викторины «Опорный край» даже предпринимали попытки отправить свой уникальный номер через мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также через официальные группы викторины ВКонтакте или других соцсетях.

Если Вам не удалось отправить СМС с личного телефона 15 марта 2024 года, вы можете попробовать сделать это снова сегодня или завтра. Важно: оправлять надо только СМС, — отметили в оргкомитете.

Отметим, на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ реализован сервис отправки СМС. Используя его, необходимо указать номер телефона, принадлежность к которому в случае выигрыша получится подтвердить. Помимо этого, уникальный номер участника викторины должен быть получен лично в пункте проведения мероприятия.

Фото: оргкомитет викторины «Опорный край»

Ранее сообщалось, что с момента начала интеллектуальной викторины на единый номер пришли сотни тысяч сообщений.

В первые часы после старта викторины «Опорный край» было отправлено 200 тысяч СМС
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#Общество#Свердловская область#WhatsApp#Соцсети#Мессенджеры#Telegram#Викторина#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова#Свердловчане
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