В первые часы после старта викторины «Опорный край» было отправлено 200 тысяч СМС

Организаторы ожидают более 3 млн участников, поэтому возникают технические сбои, которые быстро устраняются. Бывает и так, что на некоторых карточках под скретч-слоем отсутствует уникальный номер: такое возможно из-за большого количества карточек. В первый день викторины зафиксировано всего 100 подобных обращений.