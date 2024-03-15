В первые часы после старта викторины «Опорный край» было отправлено 200 тысяч СМС

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
На мероприятии напомнили правила участия в познавательной викторине «Опорный край» и рассказали о новом фотоконкурсе, который проходит в рамках этого проекта.
2024 год — год семьи в России. Оргкомитет принял решение сделать фотоконкурс «Викторина — всей семьей!». Подарками участникам викторины будут сертификаты на покупки в интернет-магазине номиналом 3500 рублей, — сообщил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.
Во время участия в самой викторине каждому свердловчанину предстоит ответить всего на 4 вопроса, связанных с историей Среднего Урала.
Каждому вручат памятную медаль «90 лет Свердловской области», а также карточку с уникальным номером. Нужно стереть защитный слой и лучше сразу на месте отправить СМС на телефон, указанный в карточке, — рассказал Александр Породнов.
Вопросы викторины были составлены таким образом, чтобы охватить практически все вехи истории области. Как признаются авторы проекта, составление вопросов было не очень простой задачей.
Это сложнее, чем может показаться. Чтобы сделать 4 хороших вопроса, сначала нужно подготовить 24, а потом из них отобрать лучшие. Мы подготовили больше материала, чем вошло в итоговые листы викторины, старались их хронологически равномерно распределить, чтобы охватить историю Среднего Урала. Свердловской области 90 лет, но мы понимаем, что ее история богаче, — пояснил ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, профессор УрФУ, доктор исторических наук Константин Бугров.
Промышленное освоение Среднего Урала насчитывает порядка трех сотен лет. В анкете встречаются вопросы, которые отсылают к более ранней эпохе.
Викторина носит познавательный характер. Ее создали для того, чтобы люди узнали что-то новое, вспомнили какие-то факты. В промежутке между проведением викторины и подведением итогов мы опубликуем на сайте детальный разбор вопросов. Большая часть из них касается важных культурных феноменов и жизни наших знаменитых уральцев, например, заводчика Турчанинова, — продолжил Константин Бугров.
Некоторые вопросы составлял коллектив специалистов Уральского федерального университета и Института истории археологии Уральского отделения РАН.
Мой коллега из УрФУ с кафедры истории России Илья Евгеньевич Еробкин координировал этот процесс. Я думаю, что тем, кто сейчас заполняет эти анкеты, будет интересно, и они узнают много нового, — подытожил профессор УрФУ.
Организаторы ожидают более 3 млн участников, поэтому возникают технические сбои, которые быстро устраняются. Бывает и так, что на некоторых карточках под скретч-слоем отсутствует уникальный номер: такое возможно из-за большого количества карточек. В первый день викторины зафиксировано всего 100 подобных обращений.
Рекомендуется стирать защитный слой сразу на месте проведения викторины, чтобы волонтеры смогли заменить карточку. Также люди сталкиваются со сбоем при отправке СМС. Возможна перегрузка системы, но самая частая причина сбоя — это отсутствие средств на балансе отправителя. Сообщение можно будет отправить и завтра. Если возникнут вопросы, которые невозможно решить с оператором, можно написать в онлайн-чат поддержки на сайте ОПОРНЫЙ КРАЙ.РФ, — добавил Александр Породнов.
Оргкомитет тщательно продумывал условия интеллектуальной викторины, чтобы заинтересовать как можно больше жителей региона. По состоянию на 14 марта количество уникальных посещений сайта ОПОРНЫЙ КРАЙ.РФ превысило 400 тысяч.
Люди активно задают уточняющие вопросы. Когда я ехал сюда, мы достигли отметки 200 тысяч отправленных смс-сообщений с уникальными номерами. Суббота и воскресенье — это самые активные дни участия, — прокомментировал проект президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
Уже 19 марта на сайте викторины будет сформирован список ее участников. Каждый может найти свой номер в этом перечне.
Если вы убедились, что вашего номера нет, зайдите на сайт ОПОРНЫЙ КРАЙ.РФ и задайте вопрос онлайн. Вам помогут и ответят на все вопросы. Мы понимаем, что при большом количестве участвующих, конечно, возможны небольшие сбои. Все сообщения все равно будут доставлены, — дополнил Андрей Беседин.
Отметим, 12 апреля в 12.00 в прямом эфире телеканала ОТВ начнется открытая процедура выбора счастливчиков, которые станут обладателем ценных подарков.
На пресс-конференции затронули и тему ценных подарков, которые будут вручаться участникам познавательного соревнования.
Свердловский областной благотворительный фонд выступает оператором этого прекрасного мероприятия, и я хотел бы сказать, что это уникальное в общественной жизни Свердловской области событие такого масштаба. Благотворители перечислили в подарочный фонд уже более 600 млн рублей. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить заявленные позиции: 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов, 2000 смартфонов и еще более 3 млн юбилейных медалей. Подарков хватит всем, — сказал ректор Уральского государственного экономического университета, председатель попечительского совета Свердловского областного благотворительного фонда Яков Силин
Напомним, викторина «Опорный край», посвященная 90-летию Свердловской области, проходит с 15 по 18 марта во всех населенных пунктах региона.