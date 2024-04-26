Глава Нижнего Тагила поздравил кадетов с принятием присяги

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Церемония прошла в ДК «Космос». В кадеты посвятили учеников 5 «К» класса школы №13. 14 ребят получили удостоверения кадетов, отметили в мэрии.
Это серьезный шаг в вашей жизни, который потребует немало усилий, проявления характера, воли и смелости, — сказал Владислав Пинаев.
Директор школы Галина Шакула добавила, что в учреждении уже более 20 лет действуют традиции патриотизма. Она тоже высказала напутственные слова юным кадетам.
С поздравительной речью к ученикам обратились и представители Общественного совета, а также заместитель председателя Гордумы Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.
Ранее сообщалось, что салюта в честь 9 мая в Екатеринбурге не будет, а гуляния перенесут в другое место.