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Глава Нижнего Тагила поздравил кадетов с принятием присяги

Глава Нижнего Тагила поздравил кадетов с принятием присяги

26 апреля 2024, 09:00
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Кадеты приняли присягу в Нижнем Тагиле. С этим знаменательным событием их поздравил мэр Владислав Пинаев.

Церемония прошла в ДК «Космос». В кадеты посвятили учеников 5 «К» класса школы №13. 14 ребят получили удостоверения кадетов, отметили в мэрии.

Это серьезный шаг в вашей жизни, который потребует немало усилий, проявления характера, воли и смелости, — сказал Владислав Пинаев.
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Директор школы Галина Шакула добавила, что в учреждении уже более 20 лет действуют традиции патриотизма. Она тоже высказала напутственные слова юным кадетам.

С поздравительной речью к ученикам обратились и представители Общественного совета, а также заместитель председателя Гордумы Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.

Ранее сообщалось, что салюта в честь 9 мая в Екатеринбурге не будет, а гуляния перенесут в другое место.

Кадеты Нижнего Тагила из школы № 13 приняли присягу
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Владислав Пинаев#Мэрия#Патриотизм#Общественный совет#Поздравление#Алексей Балыбердин#Присяга#Церемония#Кадеты#Екатеринбург#Гордума
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