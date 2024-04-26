Задержанный по делу свердловского блогера Анисимова директор освобожден в зале суда

Адвокат Юрия Аксенова Ольга Кезик рассказала, что Аксенова обвиняют в том, что он вымогал часть участков у Богдана Новорока, который, в свою очередь считает, что Аксенов участвовал в создании и распространению данных видео. Однако Аксенов на такие темы никогда не разговаривал, в создании расследования не участвовал и не размещал видео в интернете, утверждает адвокат.