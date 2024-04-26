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Задержанный по делу свердловского блогера Анисимова директор освобожден в зале суда

Задержанный по делу свердловского блогера Анисимова директор освобожден в зале суда

26 апреля 2024, 14:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге освобожден от меры пресечения гендиректор «Ведущей утилизирующей компании» Юрий Аксенов, которого Богдан Новорок обвинил в вымогательстве.

Следователь настаивал на заключении Анисимова, но получил отказ. В результате мужчину освободили в зале суда.

Известно, что дело Анисимова связано с делом блогера Аксенова, которого задержали 24 апреля, тогда же, когда к нему нагрянули с обысками. Инсайдер утверждает, что Аксенов заказал у Анисимова журналистское расследование об екатеринбургском спруте, в нем сообщалось о земельных махинациях в Екатеринбурге. Анисимов якобы проделал работу, расследование разместили в интернете.

Адвокат Юрия Аксенова Ольга Кезик рассказала, что Аксенова обвиняют в том, что он вымогал часть участков у Богдана Новорока, который, в свою очередь считает, что Аксенов участвовал в создании и распространению данных видео. Однако Аксенов на такие темы никогда не разговаривал, в создании расследования не участвовал и не размещал видео в интернете, утверждает адвокат.

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#Дарья Сорокина#Уголовное дело#Криминал#Блогер#Клевета#Следователь#Адвокат#Вымогательство#18+#Екатеринбург#Гендиректор#Заключение под стражу#Юрий Аксенов
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