Задержанный по делу свердловского блогера Анисимова директор освобожден в зале суда

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Следователь настаивал на заключении Анисимова, но получил отказ. В результате мужчину освободили в зале суда.
Известно, что дело Анисимова связано с делом блогера Аксенова, которого задержали 24 апреля, тогда же, когда к нему нагрянули с обысками. Инсайдер утверждает, что Аксенов заказал у Анисимова журналистское расследование об екатеринбургском спруте, в нем сообщалось о земельных махинациях в Екатеринбурге. Анисимов якобы проделал работу, расследование разместили в интернете.
Адвокат Юрия Аксенова Ольга Кезик рассказала, что Аксенова обвиняют в том, что он вымогал часть участков у Богдана Новорока, который, в свою очередь считает, что Аксенов участвовал в создании и распространению данных видео. Однако Аксенов на такие темы никогда не разговаривал, в создании расследования не участвовал и не размещал видео в интернете, утверждает адвокат.