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Published Сегодня, 10:57

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Жители Свердловской области стали чаще страховать свою жизнь

Свердловчане застраховали свои жизни на 7,6 миллиона рублей

2 мая 2024, 10:57
Фото: 1MI

Жители Свердловской области стали чаще страховать свою жизнь

В Свердловской области в прошлом году на 20% выросло число заключенных договоров страхования жизни. 2023 год сравнивался с 2022-м. В общей сложности свердловчане застраховались на 7,6 млн.

Возрос и объем премий — сумм, которые клиенты платят гражданам за полисы. В случае ЧП свердловчанам должны будут заплатить 37 млрд. На эту сумму застрахованы все те, кто купил полисы в регионе, отметили в уральском управлении ЦБ.

Здесь уверены, что активность на страховом рынке — следствие возросшей оживленности местных жителей и увеличения их заработков. В сфере страхования жизни рост премий дошел до отметки 22%. Суммы выплат стали больше на фоне повышения банковской ставки.

В Уральском ГУ Банка РФ добавили, что гражане стали реже подавать жалобы на мисселинг в банках региона (когда полисы навязывают под видом других услуг или в дополнение к другим банковским услугам). Годом ранее в ЦБ поступило 55 таких жалоб от свердловчан.

Возросло и кредитное страхование. Премии по страхованию имущества возросли за год на треть. Ранее сообщалось, что число ипотечных сделок в России упало в два раза за год.

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#Дарья Сорокина#Общество#ЧП#Жалобы#Страхование#Банки#ЦБ#Банк России#Екатеринбург
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