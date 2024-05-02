Свердловчане застраховали свои жизни на 7,6 миллиона рублей

Возрос и объем премий — сумм, которые клиенты платят гражданам за полисы. В случае ЧП свердловчанам должны будут заплатить 37 млрд. На эту сумму застрахованы все те, кто купил полисы в регионе, отметили в уральском управлении ЦБ.