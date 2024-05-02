Свердловчане застраховали свои жизни на 7,6 миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Возрос и объем премий — сумм, которые клиенты платят гражданам за полисы. В случае ЧП свердловчанам должны будут заплатить 37 млрд. На эту сумму застрахованы все те, кто купил полисы в регионе, отметили в уральском управлении ЦБ.
Здесь уверены, что активность на страховом рынке — следствие возросшей оживленности местных жителей и увеличения их заработков. В сфере страхования жизни рост премий дошел до отметки 22%. Суммы выплат стали больше на фоне повышения банковской ставки.
В Уральском ГУ Банка РФ добавили, что гражане стали реже подавать жалобы на мисселинг в банках региона (когда полисы навязывают под видом других услуг или в дополнение к другим банковским услугам). Годом ранее в ЦБ поступило 55 таких жалоб от свердловчан.
Возросло и кредитное страхование. Премии по страхованию имущества возросли за год на треть. Ранее сообщалось, что число ипотечных сделок в России упало в два раза за год.