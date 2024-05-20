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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Итоги недели: нарушители пожарного режима, черный дым и утилизированные шины

Итоги недели: нарушители пожарного режима, черный дым и утилизированные шины

20 мая 2024, 09:31
Фото: tagilcity.ru
Вспоминаем главные события экологической повестки, о которых TagilCity.ru писал на неделе с 13 по 19 мая.

В течение недели жители города не раз присылали фотографии разукрашенного неба над заводом. Коричневые и черные выбросы, источающие неприятный запах во всех районах города, не остались незамеченными. Тем не менее, замеры УГМС показывают отсутствие превышения нормативов, режим НМУ также не вводится. TagilCity.ru находится в ожидании газоанализатора: мы продолжим делать замеры качества воздуха и писать об этом.

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Актуальная сезонная тема — пожары. Тагильские надзорники подвели итоги профилактический мероприятия и сообщили, что за майские праздники жители Нижнего Тагила 115 раз нарушили противопожарный режим, в частности, сжигали мусор. Наибольшее количество нарушителей в Тагилстроевском районе. Всего в регионе с начала года зафиксировано более 600 нарушений.

Не отходя от темы борьбы с огнем, напомним, что в четырех селах под Нижним Тагилом планируют возвести пожарные резервуары. На эти цели выделено 546 тысяч рублей.

Тагильчане за майские праздники 115 раз нарушили противопожарный режим
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TagilCity.ru подвел итоги акции, которая несомненно касается и экологии, — сдача шин в утилизацию. За 16 дней бесплатного приема тагильчане сдали 1688 покрышек. Напомним, что этот вид отходов является опасным, поэтому его нельзя выкидывать обычным способом.

Более полутора тысяч покрышек сдали бесплатно жители Нижнего Тагила
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В экодоме «Народный» подсчитали, сколько отходов принесли горожане с момента открытия. Так, за четыре месяца на переработку жители Нижнего Тагила принесла тонну вторичного сырья. Почти половину составила стеклотара, 330 кило пришлось на бумажные изделия и еще часть на металлическую тару. Весь полученный материал уже был отправлен на переработку. Добавим, что данный экодом получил статус многофункционального центра.

Тагильчане принесли в экодом «Народный» тонну вторсырья
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#Юлия Мамонтова#Экология#Пожар#Итоги#Екатеринбург#Итоги недели
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