Итоги недели: нарушители пожарного режима, черный дым и утилизированные шины

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В течение недели жители города не раз присылали фотографии разукрашенного неба над заводом. Коричневые и черные выбросы, источающие неприятный запах во всех районах города, не остались незамеченными. Тем не менее, замеры УГМС показывают отсутствие превышения нормативов, режим НМУ также не вводится. TagilCity.ru находится в ожидании газоанализатора: мы продолжим делать замеры качества воздуха и писать об этом.
Актуальная сезонная тема — пожары. Тагильские надзорники подвели итоги профилактический мероприятия и сообщили, что за майские праздники жители Нижнего Тагила 115 раз нарушили противопожарный режим, в частности, сжигали мусор. Наибольшее количество нарушителей в Тагилстроевском районе. Всего в регионе с начала года зафиксировано более 600 нарушений.
Не отходя от темы борьбы с огнем, напомним, что в четырех селах под Нижним Тагилом планируют возвести пожарные резервуары. На эти цели выделено 546 тысяч рублей.
TagilCity.ru подвел итоги акции, которая несомненно касается и экологии, — сдача шин в утилизацию. За 16 дней бесплатного приема тагильчане сдали 1688 покрышек. Напомним, что этот вид отходов является опасным, поэтому его нельзя выкидывать обычным способом.
В экодоме «Народный» подсчитали, сколько отходов принесли горожане с момента открытия. Так, за четыре месяца на переработку жители Нижнего Тагила принесла тонну вторичного сырья. Почти половину составила стеклотара, 330 кило пришлось на бумажные изделия и еще часть на металлическую тару. Весь полученный материал уже был отправлен на переработку. Добавим, что данный экодом получил статус многофункционального центра.