Итоги недели: нарушители пожарного режима, черный дым и утилизированные шины

В течение недели жители города не раз присылали фотографии разукрашенного неба над заводом. Коричневые и черные выбросы, источающие неприятный запах во всех районах города, не остались незамеченными. Тем не менее, замеры УГМС показывают отсутствие превышения нормативов, режим НМУ также не вводится. TagilCity.ru находится в ожидании газоанализатора: мы продолжим делать замеры качества воздуха и писать об этом.