Продукты из «Жизньмарта», уникальный асфальт, арест в ГИБДД и сексуальная блондинка

Тагильчанка Наталья Копысова покорила сердце богача на телешоу «Мистер Х», которое идет на телеканале «Пятница». Девушка рассказала, что всего в этой жизни она привыкла добиваться сама: мать у нее покончила с собой, а отец спился. Однако Наталья смогла наладить свою жизнь: она переехала в Москву, купила там квартиру и открыла свой салон красоты.