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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Продукты из «Жизньмарта», уникальный асфальт, арест в ГИБДД и сексуальная блондинка

Продукты из «Жизньмарта», уникальный асфальт, арест в ГИБДД и сексуальная блондинка

26 мая 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле «Жизньмарт» после скандала с отравлением изъял из магазинов сомнительные продукты. Дорожники в Тагиле экспериментируют с новым асфальтом. Задержан начальник подразделения ГИБДД. Сексуальная тагильчанка очаровала богача на ТВ-шоу. Горожан атакуют клещи. Итоги Тагила и региона за выходные.

Сеть «Жизньмарт» продолжает убирать с полок товары, которые могли стать причиной массового отравления. Полупустые полки замечены в магазинах Нижнего Тагила. Местные жители говорят, что после происшествия относятся к продуктам из «Жизньмарта» более настороженно, однако ходить в этот магазин все равно продолжат, так как владельцы пообещали более тщательно подходить к подбору поставщиков.

Пустые полки: в Тагиле «Жизньмарт» убрал товары после отравлений в Екатеринбурге
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В Тагиле участок над плотиной по улице Челюскинцев ремонтируют новым экспериментальным асфальтом. По словам мэра Владислава Пинаева, дорожники долгое время применяли методику ямочного ремонта, однако в перспективе будет отрабатываться технология производства асфальтобетона из шлакового щебня.

Экспериментальным асфальтом ремонтируют дороги в Нижнем Тагиле
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Тагильский РЭО ГИБДД остался без начальника после ареста руководителя подразделения Андрея Торощина. Сотрудника Госавтоинспекции подозревают в получении взяток от автошкол, которые платили ему за беспроблемную сдачу экзаменов по теории вождения и самому вождению. После задержания Торощина вопросы также возникли к директорам автошкол.

По подозрению во взятках от автошкол задержан начальник тагильского РЭО ГИБДД
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Тагильчанка Наталья Копысова покорила сердце богача на телешоу «Мистер Х», которое идет на телеканале «Пятница». Девушка рассказала, что всего в этой жизни она привыкла добиваться сама: мать у нее покончила с собой, а отец спился. Однако Наталья смогла наладить свою жизнь: она переехала в Москву, купила там квартиру и открыла свой салон красоты.

Сексуальная блондинка из Нижнего Тагила очаровала богача на шоу «Мистер Х»
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В разгаре сезона клещей TagilCity.ru напоминает горожанам, как именно нападают клещи, какие болезни они переносят, как правильно защитить себя от маленьких кровопийц, а также развенчивает популярные мифы об этих паукообразных.

Как защититься от клещей: симптомы укуса, советы и профилактика
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Пустые полки: в Тагиле «Жизньмарт» убрал товары после отравлений в Екатеринбурге
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