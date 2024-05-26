Продукты из «Жизньмарта», уникальный асфальт, арест в ГИБДД и сексуальная блондинка

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Сеть «Жизньмарт» продолжает убирать с полок товары, которые могли стать причиной массового отравления. Полупустые полки замечены в магазинах Нижнего Тагила. Местные жители говорят, что после происшествия относятся к продуктам из «Жизньмарта» более настороженно, однако ходить в этот магазин все равно продолжат, так как владельцы пообещали более тщательно подходить к подбору поставщиков.
В Тагиле участок над плотиной по улице Челюскинцев ремонтируют новым экспериментальным асфальтом. По словам мэра Владислава Пинаева, дорожники долгое время применяли методику ямочного ремонта, однако в перспективе будет отрабатываться технология производства асфальтобетона из шлакового щебня.
Тагильский РЭО ГИБДД остался без начальника после ареста руководителя подразделения Андрея Торощина. Сотрудника Госавтоинспекции подозревают в получении взяток от автошкол, которые платили ему за беспроблемную сдачу экзаменов по теории вождения и самому вождению. После задержания Торощина вопросы также возникли к директорам автошкол.
Тагильчанка Наталья Копысова покорила сердце богача на телешоу «Мистер Х», которое идет на телеканале «Пятница». Девушка рассказала, что всего в этой жизни она привыкла добиваться сама: мать у нее покончила с собой, а отец спился. Однако Наталья смогла наладить свою жизнь: она переехала в Москву, купила там квартиру и открыла свой салон красоты.
В разгаре сезона клещей TagilCity.ru напоминает горожанам, как именно нападают клещи, какие болезни они переносят, как правильно защитить себя от маленьких кровопийц, а также развенчивает популярные мифы об этих паукообразных.