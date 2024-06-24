Скандальный депутат из Североуральска решила продать бизнес и отправиться на Юг

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Она отметила, что ей не дают работать. При этом на Юге у нее тоже есть место. По закону, отметила депутат на своей странице Вконтакте, по уважительной причине она может отсутствовать в течение полугода. В качестве таковой она называет работу в другом городе.
Ранее же депутат сообщала, что против нее началась травля.
Напомним, ранее стало известно, что в суд начнет рассматривать дело главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова. Ему вменяется статья за растрату бюджетных средств.