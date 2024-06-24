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Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Скандальный депутат из Североуральска решила продать бизнес и отправиться на Юг

Скандальный депутат из Североуральска решила продать бизнес и отправиться на Юг

24 июня 2024, 03:40
Фото: страница Ольги Коптяевой Вконтакте
Депутат гордумы Североуральска Ольга Коптяева решила уехать из Свердловской области. Теперь она продает свое развлекательное заведение.

Она отметила, что ей не дают работать. При этом на Юге у нее тоже есть место. По закону, отметила депутат на своей странице Вконтакте, по уважительной причине она может отсутствовать в течение полугода. В качестве таковой она называет работу в другом городе.

Ранее же депутат сообщала, что против нее началась травля.

Напомним, ранее стало известно, что в суд начнет рассматривать дело главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова. Ему вменяется статья за растрату бюджетных средств.

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#Ирина Кирилова#Общество#Бизнес#Кафе#Свердловская область#Депутат#Развлечения#Екатеринбург#Уезд
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