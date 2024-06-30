Второй мировой рекорд по гиревому спорту установила 14-летняя силачка из Алапаевска

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Известно, что подготовка к рекорду заняла у свердловчанки 1,5 года. По словам тренера девочки Александра Шанина, в течение двух часов в Новый год Виталина подняла гирю весом 4,5 килограмма 2024 раза. Таким образом спортсменка поддерживала свою форму, пишет Е1.
Наставник отметил, что с возрастом из-за гормональных изменений силы у спортсменов становится больше. А в возрасте 12 лет Виталина за минуту 20 раз подняла две 8-киллограммовые гири. Это был ее первый официально зафиксированный рекорд.
Отметим, что сам Александр Шанин является иеромонахом и мировым чемпионом по гиревому спорту.