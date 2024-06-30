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Второй мировой рекорд по гиревому спорту установила 14-летняя силачка из Алапаевска

Второй мировой рекорд по гиревому спорту установила 14-летняя силачка из Алапаевска

30 июня 2024, 11:19
Фото: 1MI
14-летняя Виталина Демина из Алапаевска установила второй мировой рекорд. Девочка с гирей в шесть килограммов сделала рывок 2222 раза.

Известно, что подготовка к рекорду заняла у свердловчанки 1,5 года. По словам тренера девочки Александра Шанина, в течение двух часов в Новый год Виталина подняла гирю весом 4,5 килограмма 2024 раза. Таким образом спортсменка поддерживала свою форму, пишет Е1.

Наставник отметил, что с возрастом из-за гормональных изменений силы у спортсменов становится больше. А в возрасте 12 лет Виталина за минуту 20 раз подняла две 8-киллограммовые гири. Это был ее первый официально зафиксированный рекорд.

Отметим, что сам Александр Шанин является иеромонахом и мировым чемпионом по гиревому спорту.

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