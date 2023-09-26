Жонглер гирями из Нижнего Тагила опередил всех участников Кубка России

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Так, первое место в дисциплине «жонглирование» занял тагильчанин Кирилл Мацюк — на старте карьеры спортсмен выступал в спортклубе «Талипыч» Дворца национальных культур на Руднике. Вторую и третью строчку пьедестала отвоевали петербуржец Сергей Никифоров и красноярец Никита Ермаков. Всего за Кубок России поборолись 175 спортсменов из 27 российских регионов.
Ранее сообщалось, что на чемпионате Свердловской области по воркауту призовые места заняли четыре участника из Нижнего Тагила.