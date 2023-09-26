Жонглер гирями из Нижнего Тагила опередил всех участников Кубка России

Так, первое место в дисциплине «жонглирование» занял тагильчанин Кирилл Мацюк — на старте карьеры спортсмен выступал в спортклубе «Талипыч» Дворца национальных культур на Руднике. Вторую и третью строчку пьедестала отвоевали петербуржец Сергей Никифоров и красноярец Никита Ермаков. Всего за Кубок России поборолись 175 спортсменов из 27 российских регионов.