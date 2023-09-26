tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал «золото» в Кубке России по гиревому спорту

Жонглер гирями из Нижнего Тагила опередил всех участников Кубка России

26 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI

Спортсмен из Нижнего Тагила завоевал «золото» в Кубке России по гиревому спорту

Тяжелоатлет из Нижнего Тагила завоевал золотую медаль на чемпионате России по гиревому спорту, который в этом году прошел в Кузбассе.

Так, первое место в дисциплине «жонглирование» занял тагильчанин Кирилл Мацюк — на старте карьеры спортсмен выступал в спортклубе «Талипыч» Дворца национальных культур на Руднике. Вторую и третью строчку пьедестала отвоевали петербуржец Сергей Никифоров и красноярец Никита Ермаков. Всего за Кубок России поборолись 175 спортсменов из 27 российских регионов.

Ранее сообщалось, что на чемпионате Свердловской области по воркауту призовые места заняли четыре участника из Нижнего Тагила.

Фото: тагильский рабочий
Читайте также:
Екатеринбург объявлен местом проведения чемпионата России по легкой атлетикеСпортсмены из Нижнего Тагила прошли отбор на чемпионат России по воркаутуЧемпионат по уличной атлетике среди любителей прошел в Нижнем Тагиле
#Спорт#Нижний Тагил#Спортсмен#Турнир#Чемпионат#Гиревой спорт#Тяжелая атлетика#Григорий Орлов
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Вчера, 15:44
Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:09
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Вчера, 11:58
Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год
Сегодня, 09:32
После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы
Сегодня, 10:14
В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей
Сегодня, 11:38