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Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Как отмыть окна без разводов и ворсинок: ответ ищите в своем кухонном шкафу

Как отмыть окна без разводов и ворсинок: ответ ищите в своем кухонном шкафу

5 августа 2024, 15:11
Фото: 1MI
Сегодня в магазинах можно найти множество разных средств для стекол. Но если вы решили помыть окна, а специальной жидкости под рукой не оказалось, приготовьте ее своими руками из подручных компонентов.

Если вы уже приготовились мыть окна по старинке, газетами и обычной водой, не спешите. Оставьте старые передовицы для потомков, а сами приготовьте отличное средство для стекол из подручных компонентов. Все необходимое вы найдете у себя на кухне, советуют эксперты портала Novochag.ru.

Вам потребуются:

  • два стакана воды;
  • половина стакана столового уксуса;
  • четверть стакана любого спирта (можно заменить на половину стакана обычной водки).
Фото: 1MI

Смешайте компоненты и перелейте жидкость в распылитель. Это средство отлично справится с любыми загрязнениями и не оставит разводов. Если окно выходит на большую улицу с интенсивным движением транспорта, то оно, скорее всего, покрыто слоем пыли. В этом случае пыль сначала лучше смыть обычной водой и подсушить поверхность.

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Для мытья окон лучше всего подойдут салфетки из микрофибры: они прекрасно впитывают воду, при этом не оставляют на стекле раздражающих мелких ворсинок. Нельзя мыть рамы и стекла одной и той же салфеткой. Кроме того, тряпку из микрофибры не стоит очень сильно мочить: лучше всего она собирает грязь и пыль в полусухом виде.

Ранее эксперты рассказали, какие вещи лучше не оставлять в ванной комнате перед приходом гостей.

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