Как отмыть окна без разводов и ворсинок: ответ ищите в своем кухонном шкафу

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Если вы уже приготовились мыть окна по старинке, газетами и обычной водой, не спешите. Оставьте старые передовицы для потомков, а сами приготовьте отличное средство для стекол из подручных компонентов. Все необходимое вы найдете у себя на кухне, советуют эксперты портала Novochag.ru.
Вам потребуются:
Смешайте компоненты и перелейте жидкость в распылитель. Это средство отлично справится с любыми загрязнениями и не оставит разводов. Если окно выходит на большую улицу с интенсивным движением транспорта, то оно, скорее всего, покрыто слоем пыли. В этом случае пыль сначала лучше смыть обычной водой и подсушить поверхность.
Для мытья окон лучше всего подойдут салфетки из микрофибры: они прекрасно впитывают воду, при этом не оставляют на стекле раздражающих мелких ворсинок. Нельзя мыть рамы и стекла одной и той же салфеткой. Кроме того, тряпку из микрофибры не стоит очень сильно мочить: лучше всего она собирает грязь и пыль в полусухом виде.
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