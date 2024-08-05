Как отмыть окна без разводов и ворсинок: ответ ищите в своем кухонном шкафу

Для мытья окон лучше всего подойдут салфетки из микрофибры: они прекрасно впитывают воду, при этом не оставляют на стекле раздражающих мелких ворсинок. Нельзя мыть рамы и стекла одной и той же салфеткой. Кроме того, тряпку из микрофибры не стоит очень сильно мочить: лучше всего она собирает грязь и пыль в полусухом виде.