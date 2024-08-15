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12 пострадавших в ЧП юных тагильчан отправились на отдых в загородные лагеря

Пострадавшие при взрыве дома юные тагильчане отправились в загородные лагеря

15 августа 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney

12 пострадавших в ЧП юных тагильчан отправились на отдых в загородные лагеря

Маленькие жители Нижнего Тагила, которые пострадали во время частичного обрушения жилого дома по адресу Сибирская, 81 на Вагонке, отправились на отдых в загородные лагеря Среднего Урала. Двенадцать ребят разместились в шести различных оздоровительных центрах и пробудут там 2 недели.

Кроме возможности отдохнуть и укрепить здоровье, каждому ребенку помогут собраться в школу. К 1 сентября им будут переданы ранцы, канцтовары и другие необходимые для старта учебного года вещи. Помощь будет оказана также в приобретении школьной формы и одежды для занятий физкультурой.

Ранее сообщалось, что администрация намерена приобрести квартиры для пострадавших в непосредственной близости от их прошлого жилья. Это, по мнению специалистов, даст тагильчанам возможность быстрее настроить привычный образ жизни, а детям — не менять образовательные учреждения. Однако при желании сменить район мэрия Нижнего Тагила готова посодействовать устройству детей в другие школы.

Все семьи по-разному переживают эту трагедию. Очень важно подходить к каждой ситуации индивидуально. Все, что в наших силах, в нашей компетенции мы делаем и будем делать. Поддержка будет оказана на всех этапах. Все процедуры, в том числе оформление документов, проходят оперативно, что показывает сплоченность администрации города и правительства Свердловской области, — отмечал ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Около 50 тагильчан из пострадавшего дома подписали бумаги на получение компенсации
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#Анастасия Имамахметова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Помощь#Школа#Взрыв#Лагерь#Администрация Нижнего Тагила#Социальная защита#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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