Пострадавшие при взрыве дома юные тагильчане отправились в загородные лагеря

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Кроме возможности отдохнуть и укрепить здоровье, каждому ребенку помогут собраться в школу. К 1 сентября им будут переданы ранцы, канцтовары и другие необходимые для старта учебного года вещи. Помощь будет оказана также в приобретении школьной формы и одежды для занятий физкультурой.
Ранее сообщалось, что администрация намерена приобрести квартиры для пострадавших в непосредственной близости от их прошлого жилья. Это, по мнению специалистов, даст тагильчанам возможность быстрее настроить привычный образ жизни, а детям — не менять образовательные учреждения. Однако при желании сменить район мэрия Нижнего Тагила готова посодействовать устройству детей в другие школы.
Все семьи по-разному переживают эту трагедию. Очень важно подходить к каждой ситуации индивидуально. Все, что в наших силах, в нашей компетенции мы делаем и будем делать. Поддержка будет оказана на всех этапах. Все процедуры, в том числе оформление документов, проходят оперативно, что показывает сплоченность администрации города и правительства Свердловской области, — отмечал ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.