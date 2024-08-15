Пострадавшие при взрыве дома юные тагильчане отправились в загородные лагеря

Кроме возможности отдохнуть и укрепить здоровье, каждому ребенку помогут собраться в школу. К 1 сентября им будут переданы ранцы, канцтовары и другие необходимые для старта учебного года вещи. Помощь будет оказана также в приобретении школьной формы и одежды для занятий физкультурой.