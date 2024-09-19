Осенний день год кормит: как сохранить урожай до весны

Posted 19 сентября, 14:51
Published 19 сентября, 14:51
Modified 19 сентября, 14:53
Updated 19 сентября, 14:53
Чтобы картошка хранилась долго и не гнила, важно соблюдать технологии при сборе урожая. Картофель нужно убирать только в сухую погоду, стараясь не повреждать клубни во время выкапывания. После этого его необходимо как следует просушить и отсортировать, отделяя поврежденные или больные клубни. Не спешите опускать ее в погреб — сначала отправьте на двухнедельный карантин. После этого нужно опять ее перебрать и только потом отправлять на постоянное хранение. Оптимальная температура — от +2 до +4 градусов, влажность воздуха — 85-90%. Это необходимо, что картофель не усыхал и не терял влагу.
Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха в месте хранения, чтобы не скапливалась вода и не образовывалась плесень. Держите картофель в темном месте, чтобы клубни не зеленели. Хранить корнеплоды лучше всего в деревянных или пластиковых ящиках с отверстиями для вентиляции. Можно также использовать мешки из натуральных материалов. Также не стоит наваливать картофель в кучу — доступ воздуха должен быть постоянным. Зимой периодически проверяйте состояние картошки, удаляя загнившие или заболевшие, чтобы они не заражали здоровые.
У сорванной тыквы нужно оставить 5-7 сантиметров плодоножки, осмотреть ее на предмет повреждений и дать полежать неделю-две в солнечном и теплом месте (примерно 25-28°C) для улучшения шелушения кожицы. Лучше всего тыквы хранятся при температуре от +10 до +15 градусов и влажности воздуха около 60-75%. Место хранения должно быть хорошо проветриваемым. Лучше всего подходит сухой подвал или погреб с сильной вентиляцией. Можно разместить тыквы на деревянных полках или подставках так, чтобы плоды не касались друг друга.
Морковь собирают до наступления заморозков, очищают от земли, но не моют. Ботву нужно обрезать, оставив «хвостик» длиной примерно в 1 см. Хранить этот овощ нужно при низких температурах. Если объем небольшой, то подойдет холодильник. Если урожай собран богатый, то лучше всего отправить ее в погреб или подвал. Наполните ящики влажным песком, уложите морковь слоями, пересыпая каждый слой песком. Это помогает удерживать влагу и предотвращает прорастание. Также слои можно проложить мхом или опилками, которые удерживают влагу.
Существует еще один эффективный способ — хранение в глине. Для этого необходимо приготовить сметанообразный раствор из глины и воды, а затем застелить дно ящика пленкой, уложить морковь в несколько рядов и залить ее смесью, — советуют эксперты портала novochag.ru.
Свекла — весьма неприхотливый овощ, который может храниться даже в неподходящих условиях. После сбора урожая корнеплоды необходимо очистить от ботвы, оставляя примерно 2-3 см черешков, чтобы избежать потери влаги. Не мойте их — грязь служит естественным защитным слоем. Оптимальная температура для хранения свеклы — от 0 до 2 градусов Цельсия.
Лучше хранятся корнеплоды диаметром 7 — 10 см. Но и большие могут пролежать до следующего урожая, — говорит агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
Рядом с морковью и свеклой обычно хранят редьку и репу.
Если вы хотите есть свой лук всю зиму, выбирайте для посадки сорта, которые подходят для длительного хранения — «Стригуновский», «Краснодарский», или «Штутгартенризен». После сбора урожая лук необходимо тщательно высушить. Разложите его в один слой в проветриваемом, затененном месте. Оставьте на несколько дней до полного высыхания шейки. Удалите лишнюю шелуху, не повреждая луковицу, и обрежьте сухие корни. Лук следует хранить при температуре от 0 до +3 °C с влажностью воздуха около 70-80%. Важно избегать резких перепадов температуры и повышенной влажности, чтобы он не начал гнить. Держите овощ в сетках, корзинах, деревянных ящиках с отверстиями для вентиляции.
Чеснок также нужно хорошенько просушить. Лучше всего подержать его на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении две-три недели. Затем удалите лишние загрязнения, срежьте корни и обрежьте стебли, оставив примерно 2-3 сантиметра. Чеснок нужно держать в сухом, темном и прохладном месте. Идеальная температура — от 0 до +5 градусов. Хранить его можно в косах (для этого оставляют более длинную ботву, а затем сплетают ее и подвешивают), дырчатых сетках или стеклянных банках, пересыпав его сухими опилками или солью для дополнительной защиты от влаги.
Овощи трудно будет сохранить, если вы не подготовите погреб. Удалите все старые остатки растений и мусор. Промойте стены и пол водой с мылом или раствором соды, чтобы избавиться от грязи и плесени. Если обнаружите ее, обработайте пораженные участки специальными противогрибковыми средствами. Заделайте все щели и дыры, чтобы грызуны не получили доступ к вашим запасам. Можно использовать ловушки, репелленты и другие отпугиватели. Погреб должен иметь стабильно низкую температуру (обычно 0-4°C) и умеренную влажность (около 85-95% для овощей и фруктов). Установите термометр и гигрометр для контроля этих параметров.
Ранее эксперты дали подробные советы, как создать в погребе идеальный микроклимат для хранения урожая.