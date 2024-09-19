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Posted 19 сентября, 14:51

Published 19 сентября, 14:51

Modified 19 сентября, 14:53

Updated 19 сентября, 14:53

Осенний день год кормит: как сохранить урожай до весны

Осенний день год кормит: как сохранить урожай до весны

19 сентября 2024, 14:51
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Вы хорошо потрудились на даче этим летом. И теперь на первый план выходит задача по сохранению выращенных овощей зимой. Если все сделать правильно, то свежими и экологически чистыми продуктами вы сможете лакомиться до самой весны.

Как правильно хранить урожай картошки и тыквы

Чтобы картошка хранилась долго и не гнила, важно соблюдать технологии при сборе урожая. Картофель нужно убирать только в сухую погоду, стараясь не повреждать клубни во время выкапывания. После этого его необходимо как следует просушить и отсортировать, отделяя поврежденные или больные клубни. Не спешите опускать ее в погреб — сначала отправьте на двухнедельный карантин. После этого нужно опять ее перебрать и только потом отправлять на постоянное хранение. Оптимальная температура — от +2 до +4 градусов, влажность воздуха — 85-90%. Это необходимо, что картофель не усыхал и не терял влагу.

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Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха в месте хранения, чтобы не скапливалась вода и не образовывалась плесень. Держите картофель в темном месте, чтобы клубни не зеленели. Хранить корнеплоды лучше всего в деревянных или пластиковых ящиках с отверстиями для вентиляции. Можно также использовать мешки из натуральных материалов. Также не стоит наваливать картофель в кучу — доступ воздуха должен быть постоянным. Зимой периодически проверяйте состояние картошки, удаляя загнившие или заболевшие, чтобы они не заражали здоровые.

У сорванной тыквы нужно оставить 5-7 сантиметров плодоножки, осмотреть ее на предмет повреждений и дать полежать неделю-две в солнечном и теплом месте (примерно 25-28°C) для улучшения шелушения кожицы. Лучше всего тыквы хранятся при температуре от +10 до +15 градусов и влажности воздуха около 60-75%. Место хранения должно быть хорошо проветриваемым. Лучше всего подходит сухой подвал или погреб с сильной вентиляцией. Можно разместить тыквы на деревянных полках или подставках так, чтобы плоды не касались друг друга.

Как правильно хранить морковь и свеклу

Морковь собирают до наступления заморозков, очищают от земли, но не моют. Ботву нужно обрезать, оставив «хвостик» длиной примерно в 1 см. Хранить этот овощ нужно при низких температурах. Если объем небольшой, то подойдет холодильник. Если урожай собран богатый, то лучше всего отправить ее в погреб или подвал. Наполните ящики влажным песком, уложите морковь слоями, пересыпая каждый слой песком. Это помогает удерживать влагу и предотвращает прорастание. Также слои можно проложить мхом или опилками, которые удерживают влагу.

Существует еще один эффективный способ — хранение в глине. Для этого необходимо приготовить сметанообразный раствор из глины и воды, а затем застелить дно ящика пленкой, уложить морковь в несколько рядов и залить ее смесью, — советуют эксперты портала novochag.ru.
Обычно свекла хорошо переносит перепады температур и колебания влажностиОбычно свекла хорошо переносит перепады температур и колебания влажности
Обычно свекла хорошо переносит перепады температур и колебания влажности. Фото: Изображение Midjourney

Свекла — весьма неприхотливый овощ, который может храниться даже в неподходящих условиях. После сбора урожая корнеплоды необходимо очистить от ботвы, оставляя примерно 2-3 см черешков, чтобы избежать потери влаги. Не мойте их — грязь служит естественным защитным слоем. Оптимальная температура для хранения свеклы — от 0 до 2 градусов Цельсия.

Лучше хранятся корнеплоды диаметром 7 — 10 см. Но и большие могут пролежать до следующего урожая, — говорит агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

Рядом с морковью и свеклой обычно хранят редьку и репу.

Как правильно подготовить и сохранить лук и чеснок

Если вы хотите есть свой лук всю зиму, выбирайте для посадки сорта, которые подходят для длительного хранения — «Стригуновский», «Краснодарский», или «Штутгартенризен». После сбора урожая лук необходимо тщательно высушить. Разложите его в один слой в проветриваемом, затененном месте. Оставьте на несколько дней до полного высыхания шейки. Удалите лишнюю шелуху, не повреждая луковицу, и обрежьте сухие корни. Лук следует хранить при температуре от 0 до +3 °C с влажностью воздуха около 70-80%. Важно избегать резких перепадов температуры и повышенной влажности, чтобы он не начал гнить. Держите овощ в сетках, корзинах, деревянных ящиках с отверстиями для вентиляции.

Хранение лука во многом зависит от плотности и количества шелухиХранение лука во многом зависит от плотности и количества шелухи
Хранение лука во многом зависит от плотности и количества шелухи. Фото: 1MI

Чеснок также нужно хорошенько просушить. Лучше всего подержать его на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении две-три недели. Затем удалите лишние загрязнения, срежьте корни и обрежьте стебли, оставив примерно 2-3 сантиметра. Чеснок нужно держать в сухом, темном и прохладном месте. Идеальная температура — от 0 до +5 градусов. Хранить его можно в косах (для этого оставляют более длинную ботву, а затем сплетают ее и подвешивают), дырчатых сетках или стеклянных банках, пересыпав его сухими опилками или солью для дополнительной защиты от влаги.

Как подготовить погреб к хранению урожая

Овощи трудно будет сохранить, если вы не подготовите погреб. Удалите все старые остатки растений и мусор. Промойте стены и пол водой с мылом или раствором соды, чтобы избавиться от грязи и плесени. Если обнаружите ее, обработайте пораженные участки специальными противогрибковыми средствами. Заделайте все щели и дыры, чтобы грызуны не получили доступ к вашим запасам. Можно использовать ловушки, репелленты и другие отпугиватели. Погреб должен иметь стабильно низкую температуру (обычно 0-4°C) и умеренную влажность (около 85-95% для овощей и фруктов). Установите термометр и гигрометр для контроля этих параметров.

Ранее эксперты дали подробные советы, как создать в погребе идеальный микроклимат для хранения урожая.

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