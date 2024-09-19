Осенний день год кормит: как сохранить урожай до весны

Чтобы картошка хранилась долго и не гнила, важно соблюдать технологии при сборе урожая. Картофель нужно убирать только в сухую погоду, стараясь не повреждать клубни во время выкапывания. После этого его необходимо как следует просушить и отсортировать, отделяя поврежденные или больные клубни. Не спешите опускать ее в погреб — сначала отправьте на двухнедельный карантин. После этого нужно опять ее перебрать и только потом отправлять на постоянное хранение. Оптимальная температура — от +2 до +4 градусов, влажность воздуха — 85-90%. Это необходимо, что картофель не усыхал и не терял влагу.