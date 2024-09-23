Семья в Красноярском крае отравилась после употребления курицы и пельменей

Posted 23 сентября, 04:16
Published 23 сентября, 04:16
Modified 23 сентября, 04:18
Updated 23 сентября, 04:18
В медучреждении скончались четверо детей от 6 до 13 лет. По данным следствия, их не стало из-за «токсического действия неустановленного вещества». Их родители пребывают в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе Следкома Красноярского края.
В настоящий момент супруги пришли в себя. Следователи скоро их допросят. Известно, что женщина беременна.
Напомним, в июле 2024 года в Сысерти отравился 31 человек после употребления питьевой воды, которая производилась в цехе в антисанитарных условиях. После этого работу цеха приостановили.