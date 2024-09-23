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Posted 23 сентября, 04:16

Published 23 сентября, 04:16

Modified 23 сентября, 04:18

Updated 23 сентября, 04:18

Четверо детей в Красноярском крае скончались после отравления пельменями

Семья в Красноярском крае отравилась после употребления курицы и пельменей

23 сентября 2024, 04:16
Фото: 1MI

Четверо детей в Красноярском крае скончались после отравления пельменями

В Красноярском крае члены семьи получили отравление после того, как употребили курицу и пельмени.

В медучреждении скончались четверо детей от 6 до 13 лет. По данным следствия, их не стало из-за «токсического действия неустановленного вещества». Их родители пребывают в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе Следкома Красноярского края.

В настоящий момент супруги пришли в себя. Следователи скоро их допросят. Известно, что женщина беременна.

Напомним, в июле 2024 года в Сысерти отравился 31 человек после употребления питьевой воды, которая производилась в цехе в антисанитарных условиях. После этого работу цеха приостановили.

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