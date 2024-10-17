Осенью кидаю лаврушку в почву: летом грядки не узнать, а урожай собираю гигантский

Использовать лавровый лист можно несколькими способами. Самый простой — закопать лаврушку из несколько пакетиков в землю. Второй способ — приготовление отвара. Он готовится из расчета пять листьев среднего размера на литр воды. Воду с лаврушкой доводят до кипения, а затем переливают в ведро и доливают еще девять литров воды, чтобы развести концентрат. Полив лавровой водой обеззараживает почву и обогащает ее микроэлементами.