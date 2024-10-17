Осенью кидаю лаврушку в почву: летом грядки не узнать, а урожай собираю гигантский

Posted 17 октября, 11:07
Published 17 октября, 11:07
Modified 17 октября, 11:08
Updated 17 октября, 11:08
Осенью перед любым садоводом-огородником стоят три главные задачи: удобрение почвы, борьба с насекомыми-вредителями и профилактика болезней. Все три задачи помогает решить лавровый лист, приправа, которая есть на кухне в каждом доме.
Лаврушка содержит эфирные масла и вещества, обладающие антисептическим действием. При разложении они обеззараживают почву, уничтожая многие патогенные микроорганизмы.
Также лавровый лист известен своим ярким ароматом, который отпугивает некоторых вредителей. Например, муравьи, тля и некоторые другие насекомые не переносят запах лаврового листа и будут всячески избегать тех участков, где он был использован. Это естественный способ защиты растений от вредителей, позволяющий снизить необходимость в химических средствах.
Кроме того, многие дачники считают, что лавровый лист помогает нейтрализовать неприятные запахи, которые могут возникать из-за разложения растительных остатков. Это особенно важно для тех, кто любит проводить время на своем участке и хочет наслаждаться свежим воздухом без посторонних запахов.
А еще лаврушка является отличным удобрением.
Лавровый лист содержит железо и марганец, фосфор и кальций, магний и другие необходимые для питания растений добавки, — отмечают эксперты портала «Белновости».
Использовать лавровый лист можно несколькими способами. Самый простой — закопать лаврушку из несколько пакетиков в землю. Второй способ — приготовление отвара. Он готовится из расчета пять листьев среднего размера на литр воды. Воду с лаврушкой доводят до кипения, а затем переливают в ведро и доливают еще девять литров воды, чтобы развести концентрат. Полив лавровой водой обеззараживает почву и обогащает ее микроэлементами.
Ранее эксперты рассказали, зачем хозяйки моют пол с добавлением в воду лаврового листа.